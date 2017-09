Corral disertó en Washington en un foro sobre ciudades innovadoras

El intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, fue especialmente invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para participar en Washington del Foro "Hacia ciudades innovadoras y competitivas".

En la capital de Estados Unidos, y frente a un auditorio compuesto por intendentes, alcaldes y expertos de diferentes puntos del mundo, Corral brindó una conferencia en torno a "Ciudades competitivas y cambio climático", donde compartió la experiencia de la capital provincial en materia de resiliencia y gestión de riesgo, al tiempo que dio cuenta de las oportunidades de inversiones que se generan a medida que las metrópolis actúan frente a los desafíos ambientales.

La charla, única en su tipo en la programación del evento, tuvo formato de entrevista entre Corral y Verónica Adler, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.

El foro se desarrolló en el edificio que el BID posee en la avenida Nueva York del downtown de Washington, ubicado a 500 metros de la Casa Blanca, y reunió a 44 intendentes y alcaldes de México, Brasil, Estados Unidos, Panamá, Belice, Chile, Costa Rica, Uruguay, la Argentina, Perú, Ecuador, Francia, Albania y Reino Unido.

También contó con la participación de otras autoridades públicas y de funcionarios de organismos internacionales como 100 Ciudades Resilientes (100RC), Institute for Climate Economics (París, Francia), Low Carbon Citu Lab, Climate KIC, Paris and Co Urban Lab, Corporación Interamericana de Inversiones (CII), Universidad de Harvard y C40 Cities.

Corral dijo estar orgulloso de haber sido invitado especialmente por el BID "para compartir la experiencia santafesina en torno a resiliencia y gestión de riesgo con expertos, alcaldes e intendentes de América".

"Como tantos otros organismos internacionales, el BID tiene una mirada positiva acerca de cómo Santa Fe ha trabajado de manera sostenida para estar cada día mejor preparados para minimizar nuestras vulnerabilidades vinculadas a las lluvias intensas y las crecidas de los ríos", añadió el intendente.

En esa línea, destacó: "Muchas ciudades aprenden cosas de nosotros. somos centro de consulta y referencia para numerosas políticas públicas que se concretan en localidades de múltiples países".

Asimismo, Corral mantuvo reuniones en el Capitolio y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Acompañado por funcionarios de la Embajada argentina, mantuvo un encuentro con el congresista demócrata Albio Sires, vicepresidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.

La realidad argentina, el vínculo entre ambos países y el beneplácito de las cámaras de Senadores y de Diputados estadounidenses por el desarrollo de la gestión del presidente Mauricio Macri fueron algunos de los puntos abordado en la charla.?

Luego, en la sede del BID, el intendente mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del organismo internacional, con quienes cerró acuerdos para avanzar en proyectos para la capital provincial.

"Ya está en marcha el financiamiento para varios problemas que tiene la ciudad y que están enmarcados en la estrategia de resiliencia que desarrollamos gracias al apoyo de la Fundación Rockefeller, a través del Programa 100RC, que nos permite identificar proyectos concretos", precisó el radical.

Al respecto, indicó: "Conversamos para continuar trabajando mancomunadamente para tener una ciudad más preparada para la crecida de los ríos y las lluvias. En particular, abordamos la relocalización de las familias que nos quedan en terrenos vulnerables y cómo identificar proyectos y financiamiento para apoyar a nuestros emprendedores y generar más competitividad en la ciudad".

"El BID está trabajando con gran disposición con el gobierno argentino. El vínculo es fluido desde el punto de vista institucional y, además, están realizando numerosas inversiones", añadió Corral.

