Pocas horas antes de que el justicialismo incrementara su caudal de votos en el escrutinio, el intendente de la ciudad de Santa Fe y titular del radicalismo nacional, José Corral, se había mostrado satisfecho por la performance de la lista de candidatos a diputado nacional de Cambiemos durante las Paso. "Hubo un rotundo triunfo en toda la geografía provincial", graficó anoche a La Capital.

En pleno festejo tempranero en el búnker santafesino, Corral, impulsor de la postulación del radical Albor Niky Cantard, aseveró: "Estamos muy contentos y agradecidos porque la gente ratificó en toda la geografía provincial este cambio que comenzó en la Argentina".

"Es el primer paso, pero esto preanuncia que en octubre próximo (elecciones generales) habrá una mejor elección todavía de Cambiemos y una ratificación", aseveró.

Tras enfatizar que "los santafesinos decidieron no volver atrás, no aflojar y ratificar este rumbo", Corral recordó: "No hicimos una campaña negativa. Además, fuimos a las urnas con muy buenos candidatos, personas que tienen mucho para decir y para dar".

"La lista que encabeza Cantard fue la más votada. Además, está por arriba en las sumas de las nóminas del Partido Justicialista (PJ)", aventuró Corral.

Respecto del aval cosechado en las urnas de la provincia, el radical dijo que "está en sintonía con un claro mensaje registrado en todo el país: que la decisión de 2015 (que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia) tiene que fortalecerse a través de los votos".

"Es un mensaje claro, más allá de que tenemos excelentes candidatos en la provincia. La gente eligió al equipo de Cambiemos", continuó el intendente santafesino.

En esa línea, Corral añadió: "No quiere decir que neguemos las dificultades que se registran en el tránsito hacia el país que queremos. Pero valoramos que hay un gobierno que quiere transformar al país y merece este apoyo".

Lo que viene

"Es un paso inicial y veremos lo que ocurra cuando llegue el momento decisivo de los comicios de octubre. Vaticinamos un apoyo mayor de gente que todavía queda por convencer", completó el líder de la UCR.

Sobre las 23, al repasar la elección de Cambiemos en la provincia y sin señales que adelantaran la posterior remontada del Frente Justicialista, Corral arriesgó: "Ganamos en todos los departamentos, me animo a decirlo. Obviamente, habrá que ver el cabeza a cabeza de Cambiemos con el Frente Justicialista en el departamento Rosario".

En mayo pasado, después del rechazo a la postulación de Mario Barletta (recientemente designado embajador en Uruguay), la Casa Rosada aceptó la propuesta de Corral para que Cantard ocupara el primer puesto en la lista de precandidatos a diputado nacional.

El acuerdo llegó tras un encuentro entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio intendente de Santa Fe.

desde el búnker. Corral fue el impulsor de la candidatura de Cantard.