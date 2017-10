Contigiani: "Rossi defendió más a Buenos Aires que a Santa Fe"

El candidato a diputado nacional por el Frente Progresista Luis Contigiani recorrió ayer Rosario y el sur provincial y recordó que su rival Agustín Rossi (Frente Justicialista) cuestionó en su momento la demanda por fondos de la coparticipación presentada por el gobierno santafesino ante la Corte. "Rossi fue el primero en hacer lo que hoy hace Albor Cantard, de Cambiemos: Defender más a Buenos Aires que a Santa Fe", cuestionó.

"Hay candidatos que ya sabemos que no van a defender a Santa Fe porque no lo han hecho cuando estuvieron en el Congreso. En 2011 Rossi era diputado nacional y quería ser gobernador porque decía que lo mejor que le podía pasar a la provincia era un gobierno en sintonía con la Nación. Y lo mejor para él era aceptar que nos descontaran fondos de coparticipación", recordó.

"Como sostuvo en su momento —continuó—, para él la demanda que presentó el ex gobernador Hermes Binner ante la Corte en 2010 fue para quedar bien ante los santafesinos con una cosa simpática y falsamente chauvinista, según sus propias palabras".

"Entonces, ¿cómo podría Rossi representar a Santa Fe si defendió la retracción de fondos que luego fue declarada inconstitucional? Si acusó a Binner de ser el único gobernador que planteó una demanda por esos recursos porque, como él mismo destacó, ni Mauricio Macri lo hizo en aquel momento", añadió.

"Para Rossi —agregó— la demanda ante la Corte no era una solución seria al problema y no beneficiaba a los santafesinos. Sin embargo, después vimos como el máximo tribunal declaró ilegal la deducción del 15 por ciento de la coparticipación de Santa Fe con destino a la Ansés y del 1,9 por ciento con destino a la Afip y, además, obligó al gobierno nacional a interrumpir los descuentos no sólo a nuestra provincia sino también al resto de los distritos".

"A casi dos años del fallo de la Corte, sería interesante saber cuál es la postura de Rossi con respecto a una cuestión trascendente para Santa Fe que él no defendió y el actual gobierno nacional no cumple", preguntó, e insistió en que Rossi hizo lo mismo que hace hoy Cantard (el candidato de Cambiemos): "Preocuparse más por cuidarse de no decir nada que contradiga al gobierno nacional que por velar los intereses de los santafesinos".