Contigiani: "Queremos discutir la Argentina con ojos santafesinos"

En un cierre de campaña atípico, sacudido por el caso Maldonado, el candidato a diputado nacional por el Frente Progresista Luis Contigiani clausuró la etapa proselitista con sensaciones encontradas. Por un lado, dijo sentir pena no sólo por lo que pueda revelar la autopsia al cadáver hallado el martes en el río Chubut, sino por esta "Argentina fracturada" en la que impera "la banalización de la política, donde la disputa alcanza hasta a un muerto". Por otro lado, afirmó sentir "orgullo" por el esfuerzo de la militancia para revertir el resultado adverso de las Paso. "Creo que el domingo vamos a salir fortalecidos, lo percibo en las calles. En este escenario polarizado, nosotros queremos discutir la Argentina con ojos santafesinos", declaró el ministro de la Producción a LaCapital antes partir al plenario que su espacio político realizó ayer en el salón Metropolitano, el lugar que habían elegido para cerrar la campaña con un acto público, actividad luego suspendida.

Contigiani reconoce que el domingo enfrenta un escenario electoral dominado por la polarización nacional entre los candidatos que se referencian en Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Aún así, dijo estar conforme de haber encarado ese desafío mostrando los logros del gobierno provincial y poniendo sobre la mesa de debate sus propuestas en caso de lograr un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación.

"Nosotros queremos discutir, por ejemplo el endeudamiento de la Nación con la provincia, el federalismo, la inversión de la obra pública de la Nación en Santa Fe, que es la menor del país en los primeros ocho meses. Discutir la distribución del ingreso, las políticas de importaciones, la de salud, el 82 por ciento móvil de los jubilados, el tema previsional y laboral. Todo eso quiere llevar al Congreso. Porque en esta campaña, la variable polarizante quiere discutir la agenda del poder y los intereses de Buenos Aires. Nosotros, en cambio, queremos discutir la Argentina con ojos santafesinos", argumentó Contigiani.

En ese contexto, el postulante del Frente Progresista confrontó las visiones que tienen sus rivales de Cambiemos y del Frente Justicialista.

"Hay adversarios políticos que no pueden representar a Santa Fe. Es increíble ver que una integrante de la lista de Cambiemos, Lucila Lehmann, no vota en Santa Fe. Yo, por una cuestión ética, no me lo permitiría nunca. Lo podrá explicar legalmente, pero lo cierto es que tiene domicilio en Buenos Aires. (Albor) Cantard, en vez de ponerse al frente del reclamo de los 50 mil millones de pesos que nos debe la Nación, en nombre de un gobierno republicano que le reclama que cumpla con un fallo de la Corte, se pone como un comisario de Buenos Aires y nos reta y nos pregunta en qué vamos a gastar la plata. Perdón, pero esta es una provincia autónoma", fustigó el funcionario de Lifschitz.

En ese mismo tren de críticas cayó el candidato del peronismo respecto del reclamo de la deuda. "Agustín Rossi tampoco puede defenderse de esto, porque el kirchnerismo fue el que causó la deuda. Además, Rossi públicamente decía en esos años, 2008 y 2009, que estaba bien que nos saquen el 15 por ciento de los fondos coparticipables. La sensación que tengo es que no son ellos los que pueden garantizar ir al Congreso de la Nación a instalar una agenda provincial", analizó.

Diferencias

En ese contexto de diferenciación, Contigiani también cuestionó la corrupción actual y la del gobierno anterior. "Yo no voy a pactar con la corrupción individual ni la estructural. No creo en esa Argentina que permite blanquear capitales de familiares (por Macri) o una Argentina con niveles de corrupción que tuvieron cuadros políticos y funcionarios importantes del gobierno anterior", precisó.

Cuando se le marcó que su discurso sobre el modelo económico coincide con que el formula Rossi, el candidato del Frente Progresista enfatizó: "Pueden ser que sean coincidentes, pero hay una diferencia. Ellos estuvieron 12 años en el poder en el mejor momento de la Argentina y no profundizamos algunos temas fundamentales. Mientras yo trabajaba para constituir en el país una agencia federal de comercio de granos, para que no esté en manos de cuatro o cinco multinacionales, Guillermo Moreno se reunía todos los viernes con ellos a acordar precios. Mientras el kirchnerismo hablaba de transformación social, no tocaron la ley de entidades financieras, teniendo los números en el Congreso para hacerlo. Puedo coincidencias en algunos puntos en el análisis coyuntural, pero los kirchneristas tienen que dar explicaciones".