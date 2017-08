Chino Rosúa cierra a pura caminata durante 24 horas

El precandidato a concejal por el Frente Justicialista Fernando Chino Rosúa realizará un cierre de campaña bajo la consigna "24 horas caminando Rosario, 12 propuestas con sus protagonistas", recorrerá la ciudad desde hoy a las 8, con el Distrito Oeste como punto de partida, hasta mañana a la misma hora, con el Concejo como última parada.





"Pretendemos exponer lo que hacemos cotidianamente: caminar la ciudad y laburar junto a quienes le dan vida, los trabajadores, los jóvenes que sostienen clubes y centros comunitarios, las mujeres luchadoras, los empresarios pymes que la reman pese a los tarifazos y la apertura de importaciones del macrismo", señaló Rosúa.





"El movimiento de Rosario está en su pueblo, y no en una gestión municipal agotada, que pretende hacernos creer que la única forma de hacer las cosas que no hizo en 20 años es endeudándonos", remató el ex edil.