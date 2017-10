Chiche Gelblung opinó sobre Maldonado: "Me parece que está muerto y que alguien sabe qué pasó"

Leer más: El show de las placas de Crónica durante la nota de Cristina con Chiche Gelblung





"Yo creo que se les fue la mano. Es más simple de lo que la gente cree. Lo agarraron, lo torturaron o algo raro pasó ahí", sostuvo el periodista en diálogo con Luis Novaresio y el resto de los invitados.

"Es escandalosamente grave. No hay otra explicación. La teoría de que está en Chile es una paparruchada, el tipo no aparece. La gente no se esfuma", expresó.









Al inicio del programa, el periodista Fabián Rubino contó las agresiones que sufrió por un minúsculo grupo cuando se desconcentraba la marcha por Maldonado.

También habló de la entrevista que le realizó la semana pasada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Le creí, creo que fue sincera, Me pareció una mujer frágil, sola, que no tiene con quien hablar y no la vi en campaña", analizó.





Fabián Rubino en @DeboDecirOK habló con @luisnovaresio de las agresiones y defendió a "los periodistas que trabajan en la calle"















