Chicanas, cruces y pocas propuestas en el debate de los candidatos a diputado nacional

Cantard aprovechó su siguiente participación para responderle con ironía a Contigiani. "Nosotros el dinero de los santafesinos lo vamos a usar para hacer obras para los santafesinos y no para poner una pelopincho en la cárcel de Coronda".

Le siguió Contigiani, que aludió a Cantard, sacó un billete de cinco pesos y apuntó: "Yo les voy a decir cuánto invierte el gobierno nacional, no son cinco pesos, sino tres pesos con cincuenta por santafecino por año".

El rimer cruce de la noche lo protagonizó Giuliano, quien le respondió a Boasso. "No sé de que convite habla Jorge, porque a mí nunca me llegó", disparó el exconcejal rosarino, ni bien arrancó su primera participación en el debate.

Los candidatos a diputado nacional no demoraron en cruzar sus críticas los unos a los otros. Ya en el primer eje temático, Coparticipación, Cuentas y Obras Públicas, dispararon munición gruesa y apuntaron los errores tanto del kirchnerismo, el socialismo y el gobierno nacional.

Seguridad ciudadana

Rossi no se enganchó en las chicanas e hizo un señalamiento sobre la actuación de las fuerzas federales, que "ahora están enfocadas en la represión de las manifestaciones populares como sucedió en Rosario, en la universidad y el Instituto Olga Cossettini, donde Gendarmería llegó para amedrentar a los estudiantes".

De inmediato, Giuliano le contestó al candidato de Unite: "Este es un tema serio. No estamos en El Círculo para hacer teatro sino para resolver el problema de la inseguridad", e insistió con que "hay que terminar con la puerta giratoria de las cárceles".

Cantard le salió al cruce, recordando que la presencia de Gendarmería en la Siberia tenía que ver con una causa del exjefe de policía de Santa Fe Hugo Tognoli. "¿Se acuerdan de Tognoli, el jefe policial que está preso por su vinculación con el narcotráfico", comentó mordaz el candidato de Cambiemos.

Cantard arrancó dándole "una lección" a Giuliano, que lo había criticado porque el gobierno de Macri no había hecho ninguna obra en la universidad pública. "Las universidades son autónomas, ellas mismas deciden en qué invertir sus presupuestos", explicó el candidato de Cambiemos.

"Luis por favor no le mientas a la gente, vos como ministro de la Producción tenés que saber que hace un mes ya estaba el convenio para ayudar al sector lácteo y estamos esperando que tu gobernador ponga la fecha", le respondió sin demora Cantard a las críticas de Contigiani al gobierno de Macri.

Contigiani, que elevó el tono en este segmetno, castigó con durezan a los gobiernos nacional actual y anterior: "El kirchnerismo castigó al sector lácteo en Santa Fe, el gobierno nacional incumplió la ayuda que le iba a mandar al sector, pero nosotros no nos quemaos, hacemos..."

Conclusiones finales





Boasso arrancó el segmento final, dedicado a las conclusiones para disparar contra Rossi. "El kirchnerimo pasó de ser un espacio político a un club de fanáticos o una secta", aseguró el candidato de Unite, y, en un esfuerzo por sustentar su propuesta, dijo: "En el Congreso se necesitan diputados con cojones, no a tibios levantamanos, porque hay que pelear contra los Rossi, los De Vido, los Kicillof".

Giuliano, por su parte, aseguró que "la discusión entre los políticos no le interesa a nadie más que a los políticos, la gente quiere que los políticos le resuelvan los problemas que sufren a diario".

También reveló que recibió una carta docuemento de Agustín Rossi, en la que el candidato del Frente Justicialista le pedía que "baje" su spot de campaña "porque lo asocia a la corrupción", y ratificó: "Sí, lo asocio a la corrupción, porque yo no soy como éste.." y motró una foto de Julio De Vido.

Rossi reveló los motivos por qué no respondió a los dardos que le dispararon sus rivales a lo largo del debate: "Fui aludido en críticas, chicanas, y tomé la decisión de no responderlas para hablarte a vos", dijo en tono pausado el postulante kirchnerista señalando a la cámara.

Leonardo Vincenti / La Capital





"Voy a ir al congreso para defender a los que menos tienen", enfatizó Rossi con convicción, y añadió: "El Frente Justicialista es la única opción para ganarle a Maurcio Macri en la provincia de Santa Fe, lo hicimos en las Paso con Alejandra Rodenas y lo tenemos que volver a hacer ahora, por eso te pido que redobles tu voto".

Cantard centró sus conclusiones en la necesidad de que la política sea transparente: La Argentina se está recuperando de doce años de corrupción, de los bolsos de López y de De Vido", señaló el candidato de Cambiemos, y agregó: "Santa Fe fue una provincia discriminada por el kirchnerismo, ahora recibe del gobierno nacional las obras que necesita". Y terminó mostrando el el voto de Cambiemos.

Finalmente, Contigiani marcó las diferencias que, según su criterio, tiene hoy el gobierno socialista con el de Macri. "No nos da lo mismo una Argentina que permite blanquear capitales a los familiares, que revolea bolsos, queremos una Argentina honesta", y concluyó: "No nos puede dar todo igual, confío en ustedes, a quienes no les da todo igual".