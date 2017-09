CFK insiste en pedir acuerdo

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, reiteró ayer su propuesta a los bonaerenses para la construcción de un acuerdo opositor para que "no gane el ajuste" y remarcó que va a "insistir con el pedido de unidad".

En una recorrida por el municipio de Ituzaingó, junto al intendente peronista Alberto Descalzo, Cristina señaló que "es necesario lograr la unidad del voto opositor, no para que gane Cristina o pierda (Mauricio) Macri o gane Macri. El tema no es Cristina ni Macri. El tema es que no gane el ajuste".

"Creo que se ha demostrado que Unidad Ciudadana es el instrumento que la sociedad ha elegido como más apto para decirle no al ajuste", sostuvo la ex presidenta un día después de haber publicado una carta a través de las redes en la que pedía la unidad del voto opositor, escrito que fue rechazado por los principales candidatos opositores.

"Cuando lancé esta carta a todos los electores de la provincia de Buenos Aires pidiendo la unidad del voto opositor, tiene que ver con el mandato de las urnas del 13 de agosto, donde de cada 3 bonaerenses, 2 le dijeron no al ajuste", sostuvo la ex presidenta.