Ceferino Reato: "Como gestora, Cristina Kirchner fue mucho menos que su marido"

A siete años de la muerte de Néstor Kirchner, Ceferino Reato publicó un libro que arroja por tierra todos los mitos sobre las causas y toma como propia y verdadera la historia oficial. En ese sentido, "Salvo que me muera antes", que está hoy en todas las librerías, es un trabajo oportuno.

En una entrevista con La Capital, Reato asegura que "el cristinismo nació durante el sepelio de Néstor. Fueron dos cosas: el dolor de Cristina pero también una gran operación de marketing, una puesta en escena. El cristinismo se enoja, pero forma parte de cómo se entiende la política, que es un espectáculo político. En el funeral público hay una puesta en escena con la ayuda de Javier Grossman, quien era el director de todo eso. Pero Grossman dice que todas las decisiones las tomó Cristina, un par de horas después, desde El Calafate. Hubo dos decisiones: una, que el velatorio se hiciera en la Casa de Gobierno, no en el Congreso, como era la norma, y a cajón cerrado".

—El velatorio anterior fue privado.

—Sí, fue privado y a cajón abierto. Ahí demuestra a los propios que está en condiciones de hacerse cargo del liderazgo, del oficialismo, pero también del gobierno. Eso fue hacia adentro. El funeral público fue hacia afuera. Fue decir: "Yo estoy sufriendo pero me voy a sacrificar por ustedes, los voy a conducir".

—Muchos pensaron que su libro iba en dirección a los mitos que se instalaron alrededor de la muerte de Kirchner. Sin embargo, usted desmitifica todo eso y se queda con la historia oficial. Y, pese a eso, Cristina no recibió bien su libro.

—A Cristina no le cayó bien porque construyó un mito a partir de la muerte de su marido. Para construir el mito se necesitan muertes extraordinarias. El cristinismo, como muchos caudillismos provinciales, alimenta el mito de que la suerte de los gobernados depende de la discrecionalidad del que está arriba. Cristina se sentía cómoda con las versiones sobre la muerte de su marido. Ellos son capaces de inventar cualquier cosa. Por eso, Cristina no recibe bien el libro: no hay más lugar para versiones alocadas.

—En el 2008, le hice una entrevista cuando vino a presentar Operación Traviata, sobre la muerte de Rucci, y todo el contexto era kirchnerista. Hasta Lanata era K. Cómo cambió todo...

—Lo hablamos con usted en ese momento, y ciertamente nosotros no estábamos con el kirchnerismo. Hubo agotamiento con el relato kirchnerista. Fueron eficaces, pero en algún momento se pasaron de rosca. Tuvieron políticas acertadas los primeros cuatro años. El relato kirchnerista era inviable. Ahora agita el macrismo con la idea de que si ganaba Scioli íbamos a ser Venezuela, y yo creo que no. El campo, en el 2008, ya le demostró que no. Es verdad, es un péndulo que se da cada diez años, cuando pegamos barquinazos.

—Ahora hay también un periodismo militante, pero macrista.

—Totalmente, hay periodismo M. La profesión nuestra es tan rica, que no necesita supeditarse a una idea política. El periodismo tiene un objeto, pero hay una generación anterior a la nuestra que no pensaba eso. Es el caso de los Verbitsky, los Asís, el Tata Yofre. Ellos piensan que la idea política es más importante que el periodismo. Algunos creen hoy que como hay una lucha política el periodismo debe subordinarse al macrismo y ocultar lo que no favorece al gobierno.

—Macri no va a tener muchos problemas para ganar otro mandato. Y el peronismo sí va a tenerlos para encontrar otro liderazgo. ¿Está cerca el fin del peronismo?

—Tantas veces lo han matado al peronismo... Cristina eligió como rival a Macri. Ya Néstor decía respecto de Macri: "Este es el único que me pelea votos abajo". Cristina lo designó con todos los atributos de lo malo, pero pierde. Y ahora Macri se lo devuelve, y elige a Cristina como rival. La usa para la grieta y le sirve: es el pasado frente a lo nuevo, que es Cambiemos. Esto va a seguir hasta el 2019. Cristina va a tener una voz en el Senado, ella tuvo una formación parlamentaria. Y el gobierno no tiene grandes espadachines en el Senado. Hay una versión de que Esteban Bullrich se iría de embajador a EEUU, así asume la banca José Torello, un amigo de Macri muy osado.

—Además, Pichetto es como la imagen de la traición.

—Pichetto tiene sus vulnerabilidades; es un tipo muy inteligente pero se le acaba el mandato dentro de dos años, necesita la ayuda del gobierno de Macri. Va a ser difícil para el peronismo. Macri les está comiendo territorios a los peronistas, se vienen los gobernadores macristas en 2019. En ese caso, Cristina va a influir. Y va a ser levantada por el gobierno.

—Qué fantástica contradicción entre la Cristina que se muestra en el libro suyo y la que vimos en la campaña electoral. Antes no hablaba con ningún periodista independiente, ahora lo hace hasta con Chiche Gelblung y Beto Casella...

—Ella siempre fue muy buena candidata; tiene dotes histriónicas, es una diva. Es muy pragmática. Es simpática, hiriente, maneja todas las máscaras, como una buena actriz. Lo dice Javier Grossman, que es su director de escena. Dice que Cristina tiene virtudes actorales que él ha visto en pocos actores. Conoce siempre el auditorio, sabe qué siente la gente y es muy moderna, como dice Durán Barba. Como gestora es otra cosa, fue mucho menos que su marido. No le gusta la administración, le aburren los números. Tiene esas consignas de nacionalismo de izquierda que son buenas para las charlas de café, pero no son prácticas a la hora de gobernar. Aunque haya perdido, no hay que menospreciarla. Para el gobierno, Cristina es funcional y lo va a seguir siendo.

—¿Y Cambiemos qué es?

—Una fuerza de centroderecha, moderna, democrática. A los macristas no les gusta que les digan que son de derecha, pero lo son. No está mal ni bien: representa a la clase media alta y alta, organizada por la burguesía. Es necesario tener un partido de centroderecha que gane en las urnas. Esto obliga al peronismo a reconstituirse. La idea del movimiento no va más. El espacio de centroderecha ya está ocupado.

—Monzó dice algo notable: "Los macristas del gobierno te hacen sentir la diferencia de clase".

—Yo soy entrerriano, y Buenos Aires me sorprende por cómo están organizadas las clases sociales. Hay dos grandes instituciones de pertenencia: el colegio y el club. La idea de Macri de llevar al gobierno a sus compañeros del Cardenal Newman es significativa, ven cosas que otros no ven y no ven otras que el resto sí. No muchas veces entienden lo importante que es, para los pobres, tener dinero en el bolsillo. Lo que dice Monzó es cierto, porque las clases sociales existen. Antes la educación socializaba, ahora crea guetos. A Monzó se lo hicieron sentir, por peronista y bonaerense.

—También es nuevo tener un presidente de la Nación que hace política hasta las 8 de la noche.

—Son las relaciones sociales. Es muy rico que ese sector social esté en el gobierno, porque era furgón de cola de otros. Está bueno para el sistema político, si Macri no se engolosina con este triunfo.