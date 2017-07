Carrió pidió paciencia a la sociedad y pronosticó que "De Vido termina preso por 30 años"

La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió , rechazó hoy la posibilidad de contar con un asesor de imagen para la campaña electoral porque en su sector hacen "política de verdad", tras lo cual reiteró su rechazo al consejero del PRO Jaime Durán Barba.

En diálogo con el periodista Luis Majul, sentenció: " Julio De Vido , usted termina preso y yo voy a hacer que usted cumpla todo el período de la ley... usted va a estar por lo menos treinta años preso. A la sociedad le digo, tenga paciencia. Estamos enfrentando un sistema mafioso". "Río Turbio es un escándalo de vaciamiento", apuntó Carrió, y añadió: "De Vido tiene toda la información, es como Norberto Odebrecht... si él estuviera preso gran parte del sistema político, judicial y sindical quedaría preso porque además tienen la documentación".

Elisa Carrió en "La Cornisa"



Además Carrió se refirió a Sergio Massa y Margarita Stolbizer: “La forma de renunciar a los fueros es renunciar a la banca. No puedo sacarme los fueros sino lo pide la Cámara”, aseveró. La dirigente aseveró, además, que “un sistema mafioso” funciona cuando hay “jueces que permiten la impunidad”, aunque aclaró: “Acá hay jueces decentes pero que son cobardes”. “Son cobardes pero no porque que cobran una coima o forman parte de la complicidad, sino que simplemente no se enfrentan con el poder porque quieren seguir ganando su sueldo”, manifestó.

Cuando se le preguntó a Carrió, quien se postula a su reelección en la banca por Vamos Juntos, qué no le gusta de Duran Barba, respondió: "el teñido" porque "no me gusta la gente ordinaria", además, "me mandó unas flores espantosas", dijo.

"Nunca tuve asesores de imagen", sostuvo Carrió, y destacó: "la estrategia política la diseñamos nosotros, somos políticos clásicos, hacemos política de verdad, como antes", remarcó, en declaraciones a América TV.

"Nunca me viste mendigando un voto, si tengo que decir algo lo digo", señaló, además, el "éxito y el fracaso" no dirige su conducta porque "es otro el mundo de la política", sostuvo.

Por eso, "no me gusta hablar con asesores de imagen" y, además, "mienten con las encuestas" porque "los políticos pagan para aparecer con más puntos, total 72 horas antes se define el 40 por ciento del electorado", remarcó.