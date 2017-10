Carrió: "Hay un 20% de posibilidades de que Maldonado esté en Chile"

"Yo quiero la aparición con vida y estoy investigando. Estoy trabajando en eso. No sé si está en Chile. Cuando sepa que no está en Chile voy a hablar", sostuvo, luego de que Ramal la cuestionara por haber mantenido varias semanas de silencio tras la desaparición del joven en una protesta de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen el pasado 1 de agosto.

La candidata a diputada por Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires Elisa Carrió afirmó hoy que "hay un 20 por ciento de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile con la RAM", la organización Resistencia Ancestral Mapuche."Hay 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con la RAM. Pero hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida", sostuvo Carrió al participar de un debate televisivo con sus rivales electorales de cara a los comicios generales del domingo 22.Tras ser interpelada por la desaparición forzada de Maldonado en Chubut por el candidato del FIT Marcelo Ramal, la referente de Cambiemos señaló que está "trabajando" personalmente en el caso y ratificó que "el Gobierno no tiene nada que ver" con el hecho.Incluso, la líder de la Coalición Cívica-ARI remarcó que, además de Maldonado, "hay miles de desaparecidos", puso como ejemplo el caso del testigo Luis Geréz y remarcó: "Nosotros nunca lo usamos políticamente"."Estoy segura de que el Gobierno no tiene nada que ver con esto. Si existió responsabilidad por parte de alguien de la Gendarmería tiene que ir preso por asesinato y el resto por encubrimiento", subrayó.Ramal había cuestionado a Carrió durante el debate por "no haber hablado del tema" en las primeras semanas de la desaparición y por haber "defendido luego a la ministra de Seguridad", Patricia Bullrich."A usted la votó la mitad del electorado y tiene responsabilidad. Mucha gente que la votó vino a las marchas de aparición con vida de Maldonado y no escuchamos una palabra suya sobre el tema. No la vi pedir explicaciones a su Gobierno", la increpó el referente de la izquierda.En su respuesta, la diputada y socia del presidente Mauricio Macri destacó que ella era "autora del tratado constitucional por la desaparición forzada de personas" y agregó: "Yo a Bullrich la defendí por su lucha contra el narcotráfico. Porque ustedes hablan y marchan mucho pero nunca hicieron una denuncia por corrupción y nunca pusieron el cuerpo para nada. ¡Son divinos pero no sirven para nada!".