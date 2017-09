Carrió dijo que "el kirchnerismo deslegitima a Gendarmería para desvalorizar pericia de Nisman"

"El kirchnerismo y organismos de derechos humanos ligados al kirchnerismo plantaron pruebas falsas y testigos falsos para desacreditar a la Gendarmería -sostuvo Carrió-. Esto tiene que ver con el caso Nisman. Quieren deslegitimar a Gendarmería para quitarle valor al peritaje de Nisman, porque el peritaje de Gendarmería lo que demuestra es la autoría y el encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner en el crimen, y que contó con apoyo de (César) Milani y Aníbal Fernández".

"Esto tiene que ver con Nisman, porque es el caso que obsesiona a Cristina Kirchner, porque es un crimen de Estado con impacto internacional. El gobierno de Cristina ordenó matar a Nisman. En la misma fecha se dieron los hechos: se avanzaba en causas que tienen que ver con el pacto con Irán a la vez que lo de Maldonado. Esto no significa que se inventa su desaparición, pero sí que hacen un uso de un hecho para tapar otro", aseveró.

La legisladora también apuntó contra la Corte Suprema y a su presidente, Ricardo Lorenzetti, por la conformación del cuerpo de peritos que hizo la autopsia sobre el cuerpo de Nisman y no reveló lo que ahora da a conocer el peritaje de Gendarmería: los golpes en el cuerpo de Nisman y la presencia de ketamina en su cuerpo.

Al referirse al caso Maldonado, Carrió enfatizó que el gobierno nacional "no tiene nada que ver en su desaparición, ni que hubo un plan sistemático para la desaparición forzada" y defendió el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Puedo discrepar en sus formas, pero es una mujer que demostró que no transa con nadie, menos con el narcotráfico, y que tiene el coraje que no tienen otros".