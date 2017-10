Cardozo: "El socialismo extraña el maltrato del kirchnerismo"

El candidato a concejal de Cambiemos Carlos Cardozo aseguró ayer que "los rosarinos quieren tener pavimento, cloacas, viviendas y las cuestiones de cartel no les interesa en el más mínimo", al salir al cruce de los dichos de la edila y también postulante a renovar su banca Verónica Irízar (FPCyS), quien advirtió que dirigentes del PRO realizan "publicidad engañosa y mal intencionada" en obras que son de la provincia.

"A la gente no le importa quién hace la obra, si Nación, provincia o municipio, sino que la obra se haga. En el caso de Villa Moreno, hubo un aporte financiero de los tres niveles del Estado para concretarla y ahora la gente vivirá mejor", precisó el actual edil.

En ese sentido, Cardozo enfatizó: "El socialismo está desconcertado luego del resultado de las Paso y, como cada vez que entra en estado de desesperación, no mide en agravios ni en acusaciones que no tienen ningún fundamento. Ya lo vivimos en muchas ocasiones, los conocemos y no nos extraña, pero sí nos duele porque los rosarinos nos quieren escuchar debatiendo ideas y no peleando".

Al respecto, enfatizó que "el socialismo era mucho más amable con un gobierno que hoy se está demostrando fue el más corrupto de la democracia moderna", en alusión la gestión kirchnerista.

"El kirchnerismo postergó a la ciudad en el último lugar en la distribución de obras, planes y programas. Sin embargo, en esos años, el socialismo no fue tan duro ni tan confrontativo sino que sus legisladores votaron en el Congreso de la Nación gran cantidad de leyes muy perjudiciales para los argentinos", añadió.

Acerca de los dichos de Irízar, el candidato indicó: "Lamento que, con tantas cosas por resolver en la ciudad, la dirigencia socialista mande voceros a hacer semejante tipo de declaraciones tan alejadas de la realidad de los vecinos, que parten exclusivamente de la necesidad de mejorar su performance electoral".