Cantard confía en el respaldo santafesino al proyecto de Cambiemos

El primer candidato a diputado nacional por Santa Fe de Cambiemos, Albor Niky Cantard, proyectó ayer un escenario de polarización con el kirchnerismo el 22 de octubre próximo. "Hay dos visiones de país muy diferentes que van a confrontar en un marco democrático", aseguró, pero también confió en que "la gente respaldará el proyecto político" oficialista.

"La gente respaldará el proyecto político de Cambiemos, el que dio inicio a este cambio que estamos viviendo en el país, en las próximas elecciones legislativas. Hay dos visiones de país muy diferentes que van a confrontar en un marco democrático", aseveró el radical.

Cantard aludió, de ese modo, a la propuesta del kirchnerismo, encabezada por Agustín Rossi, y a la lista de Cambiemos, que él mismo lidera y que está integrada también por Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro.

Al evaluar el desempeño de la nómina que encabeza, Cantard se manifestó "muy conforme, porque más de 500 mil santafesinos se sintieron parte del cambio y acompañaron con su voto" en las Paso de agosto.

"Estamos muy entusiasmados en que el 22 de octubre sean todavía más los santafesinos que se sumen al cambio, porque lo sentimos en la calle y en el diálogo con los vecinos", fundamentó el postulante.

Fue entonces cuando Cantard enfatizó: "No hablo de la marca, porque eso es minimizar lo que significa Cambiemos, que es un proyecto, una identidad política con la que se puede estar de acuerdo o no, pero que muchos argentinos comparten porque no quieren volver atrás sino mirar hacia adelante. Eso es lo que pretendemos representar.

"Como ocurrió en 2015 y en las recientes primarias, confiamos en que ese respaldo importante es también un respaldo a (el presidente) Mauricio Macri y al cambio que se puso en marcha en diciembre de 2015. Por eso, tendrá más fuerza todavía en las elecciones de octubre", enfatizó el radical.

