Cambiemos se impuso en la batalla de provincia de Buenos Aires

Cambiemos se impuso a Unidad Ciudadana en la crucial elección de la provincia de Buenos Aires, aunque Cristina Fernández de Kirchner será senadora por la minoría desde el 10 de octubre próximo. Con más del 99 por ciento de las mesas escrutadas, la ex presidenta era superada con cuatro puntos porcentuales de diferencia por Esteban Bullrich y Gladys González en la elección para definir el ingreso a la Cámara alta.

En el comicio para elegir diputados, la diferencia se estiró a seis puntos. Con estos números, el oficialismo ingresaba 15 legisladores, el kirchnerismo 13, 1País 4, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 2 y el Frente Justicialista 1.

Si bien tanto la lista apadrinada por la gobernadora María Eugenia Vidal, como la que encabezaba Cristina, sumaron votos respecto de las Paso, Cambiemos pudo remontar el estrecho resultado adverso de aquella elección, a expensas de los votantes del espacio que lidera Sergio Massa. El frente 1 País, que llevaba al ex intendente de Tigre y a Margarita Stolbizer como candidatos a senadores, perdió en un mes cuatro puntos porcentuales de participación electoral.

En cambio, Florencio Randazzo mantuvo su porción ubicada en el orden del 5 por ciento y, contra lo que preveían muchos analistas, no cedió votos a favor de la ex presidenta. El FIT, por su parte, creció del 3,3 por ciento a casi el 5 por ciento para senadores. Su performance fue más exitosa para la elección de diputados, ya que con el 5,3 por ciento de los sufragios se ubicaba en el cuarto puesto, superando al Frente Justicialista de Randazzo. Así, se convertirán en diputados nacionales por este espacio Nicolás del Caño y Romina del Plá.

A eso de las 23 horas, cuando Bullrich aventajaba por cuatro puntos porcentuales a Cristina, el candidato victorioso y la gobernadora Vidal salieron a celebrar en el búnker de Cambiemos. "Somos la generación que va a cambiar la provincia y el país", corearon.╠ El ex ministro de Educación de la Nación dijo que iría al Senado a "tender puentes", mientras que la mandataria le agradeció al presidente Mauricio Macri y a la electa diputada porteña, Elisa Carrió. "Finalmente tuvo el reconocimiento que se merecía", dijo sobre la jefa de la Coalición Cívica, que la semana pasada había sido centro de lógicas críticas por una seguidilla de declaraciones ofensivas sobre el caso de la muerte de Santiago Maldonado.

Cambiemos sumó unos 600 mil votos más desde las elecciones primarias para elegir candidatos a senadores por Buenos Aires, el 13 de agosto pasado. En aquel bochornoso domingo, en el que se demoró la carga de datos, la fórmula oficialista quedó finalmente 0,4 puntos porcentuales abajo de la que integraron Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana.

Cambiemos lo dio vuelta a costa de Sergio Massa, cuyo partido pasó de obtener algo más del 15 por ciento de los votos en agosto, al 11,32 por ciento de ayer. El ex intendente de Tigre reconoció tempranamente la derrota y llamó a construir una alternativa política para 2019.╠

Unidad Ciudadana sumó cerca de 300 mil votos entre agosto y octubre, y se alzó con importantes triunfos en la tercera sección electoral, que alberga a distritos fuertes de ese espacio, como La Matanza. Pero, como señaló desde su búnker en Sarandí, "no le alcanzó" para repetir la victoria de Las Paso. La fuga massista y la persistencia de Randazzo y el FIT le jugaron en contra.

Para la ex presidenta, "aquí no se acaba nada, aquí empieza todo". Dijo que en Buenos Aires y otros puntos del país, Unidad Ciudadana se convirtió en la única fuerza opositora que "no sólo resistió el avance del oficialismo" sino que creció en cantidad de votos. Desde ese lugar, reivindicó las performances electorales de "las oposiciones firmes y claras en el país", con lo cual concluyó que ayer "la sociedad eligió qué modelo opositor quiere".

La consecuencia lógica de ese razonamiento, fue posicionar a su nuevo espacio político como "la base, aunque no la totalidad, de la construcción de una alternativa a este gobierno". Desde ese lugar, llamó a hacer foco en la unidad del conglomerado político que confronta con Cambiemos.