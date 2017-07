Cambiemos: para López Molina, Rosario ratificará el rumbo nacional

El precandidato a concejal de Cambiemos Roy López Molina enfatizó que está "trabajando para que Rosario se sume al cambio que está experimentando el país".

En ese sentido, destacó: "En la ciudad también queremos empezar a cambiar. Estamos muy esperanzados, porque muchos rosarinos tienen la convicción de que podemos estar mejor y ratificarán el rumbo que iniciamos bajo la presidencia de Mauricio Macri".

Asimismo, el aspirante a ocupar una banca en el Concejo Municipal indicó: "Juntos estamos llevando adelante una transformación muy importante en la Argentina, recuperando el diálogo, el respeto por las instituciones y transformándonos en un país previsible".

"Sabemos que en muchos sectores hay personas que no la están pasando bien, no ocultamos la realidad, pero los indicadores nos marcan que vamos por el camino correcto. Ya estamos creciendo y a una buena velocidad, no tan rápido como quisiéramos, pero hace casi siete años que la Argentina no crecía de esta manera", precisó.

Además, López Molina aseveró: "La inflación es la mitad que el año pasado, estamos reactivando los créditos hipotecarios y en todas sus formas. Aunque nos quieran hacer creer lo contrario, se está reactivando la creación de empleos genuinos y estamos llevando adelante una lucha como nunca antes contra el narcotráfico".