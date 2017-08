Cambiemos denuncia la sustracción de boletas en el cuarto oscuro

La apoderada de la lista Cambiando Juntos, que encabeza Albor Niky Cantard junto a Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro, aseguró esta tarde que "a partir de las denuncias que recibimos de nuestros fiscales, hemos detectado una cantidad innumerable de reportes de irregularidades en relación al desarrollo del comicio, fundamentalmente porque se constata claramente que hay un operativo destinado a quitar del cuarto oscuro las boletas de Cambiemos".En ese sentido, remarcó que "queremos alertar a los ciudadanos sobre esta situación, y los alentamos a no dejarse avasallar por esta maniobra fraudulenta y antidemocrática, reclamando a las autoridades de mesa la reposición inmediata de las boletas faltantes".En el mismo sentido, la apoderada de la lista que respalda al presidente Mauricio Macri exhortó a las autoridades de mesa para "que no se continúe con el comicio hasta tanto no se repongan las boletas de Cambiemos", y solicitó a la población hacer conocer cualquier irregularidad en este sentido