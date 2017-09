Bullrich: "Lo que hizo Robledo está fuera del reglamento"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el accionar del gendarme que le arrojó una piedra a un manifestante durante la protesta de la comunidad mapuche Pu Lof "está absolutamente fuera del reglamento" y "va a tener consecuencias", pero pidió no "estigmatizar" al uniformado. "Lo que hizo está absolutamente fuera del reglamento, pero no quiero estigmatizar a (Neri) Robledo. Va a tener consecuencias, pero queremos terminar de analizar todo el panorama. En el momento en que tengamos que tomar decisiones, lo haremos. Hay que analizar todo, eso incluye lo que se montó", sostuvo la funcionaria del gobierno nacional.

La ministra rechazó las acusaciones en su contra y señaló que "una cosa es que la Gendarmería esté en un plan de desaparición forzosa y otra es que un gendarme haya cometido una acción contraria a las normas". "Todavía no podemos decir que lo que hizo Robledo tuvo consecuencias. Hizo algo que está mal, pero no sabemos si eso tuvo consecuencias", aclaró Bullrich en alusión a la posibilidad de que esa pedrada haya sido contra el joven artesano de 28 años. A la vez, advirtió que va a ser "muy dura contra los que hicieron acusaciones falsas y los que difamaron" al gobierno y a la Gendarmería.

Consultada respecto a por qué todavía no se ingresó al predio de la comunidad mapuche Pu Lof, dijo que "fundamentalmente porque el juez (federal de Esquel, Guido Otranto) estaba esperando el ADN de las camionetas y los camiones" de Gendarmería.

"Nosotros queremos entrar al lugar, creemos que eso es muy importante. Hoy tenemos los ADN y hay prendas que dieron positivo el 16 (de agosto). Ese día los perros iban hacia dentro del Lof, nosotros queremos seguir ese rastro", expresó, y resaltó que el magistrado "está actuando con mucha prudencia" en la causa judicial.

Por su parte, el secretario de Cooperación con los Poderes Judicial, Ministerio Público y Legislativo del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, advirtió que "parece trivial el tirar una piedra, pero si impactó en la cabeza de Maldonado no se sabe lo que pudo haber pasado".

Por otro lado, el funcionario advirtió que "plantear la hipótesis de un encubrimiento institucional en este caso es un poco temerario".