Bullrich dijo que el incendio de anoche revela "un clima de violencia generalizado" en el país

En ese contexto, dijo que "hay una situación que, como gobierno, tenemos que llamar a todos los sectores políticos de la Argentina a pararlo".

"O se aisla a los que están en estas acciones violentas, ¿o algunos lo miran con cierta alegría estas cosas que pasan? Eso nos preocupa", dijo.

"Es muy importante que si tenemos temas que discutir, como puede ser la situación por la desaparición de Santiago Maldonado"

Al hablar en Todo Noticias a pocas horas de ocurrido el incidente en La Plata, Bullrich señaló que ese conjunto de hechos sucedidos en el último mes, en el que incluyó los casos vinculados al grupo RAM mapuche, en el sur del país, "es algo que tenemos que analizar, y frenar, y que no podemos permitir".

"Hemos tenido varios hechos de este tipo que se han dado. Acciones violentas en marchas sindicales, con molotov en otras oportunidades; quema de un lugar de Gendarmería con bombas incendiarias en Córdoba, la destrucción de la Casa de Chubut en Buenos Aires...", enumeró Bullrich.

incendio.JPG



Según advirtió la ministra, "es muy importante que si tenemos temas que discutir, como puede ser la situación por la desaparición de Santiago Maldonado, no podemos responder a esta situación que estamos viviendo los argentinos con estas acciones de violencia".

Asimismo, señaló: "Si uno analiza lo ocurrido con la Casa de Chubut, lo de Gendarmería, la bomba en el Senado en el marco de la marcha por Maldonado, uno las tiene que unir", juzgó.

No obstante, aclaró: "No sé si tenemos que unir la segunda bomba de La Plata de hoy. Es apresurado decirlo, pero es muy importante plantear el clima (de violencia). Necesitamos encontrar a Santiago, pero no podemos permitir que sea por este camino...", aseveró.

"Ha ocurrido en varias oportunidades en Argentina, que nos penetre acciones violentas que no podemos permitir", insistió por último.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enmarcó esta noche el atentado incendiario ocurrido en la sede de la cartera bonaerense, donde fueron quemados vehículos, en "un clima de violencia" generalizado, en el que contabilizó "no menos de diez episodios" en el último mes.