Brancatelli y Adrián Menem se cruzaron en "Intratables" por la toma de colegios

"Yo fui a un colegio público de mi provincia donde las normas de disciplina eran básicas. Hay que cumplirlas. Teníamos centro de estudiantes, se discutían algunas cosas pero jamás se nos ocurría discutir de los contenidos ni faltarle respeto al profesor. Y si alguien quería hacer algún tipo de toma, 25 amonestaciones y afuera", expresó el sobrino del ex presidente.





"Estamos entregando el sistema disciplinario en manos de chicos de 15 y 16 años. La responsabilidad es de los padres. ¿Cuándo, en nuestra época, un padre iba y le pegaba a un profesor? Nunca. Hay que volver a lo que dio resultado, la vieja escuela", sostuvo Menem.





"No tenían derechos en esa época", respondió Brancatelli. Por su parte, Menem retrucó: "No tuve derechos y me crié perfectamente sin ningún tipo de problemas"





"¿Te parece que está bien eso? Que los chicos no puedan hablar, Estás proponiendo algo que no es viable. 2017, Menem. No estamos bien ahora, pero yo no quiero volver a esa época", concluyó el periodista..





Levantan las tomas, pero sigue el conflicto

