Brancatelli pidió disculpas y admitió que "Cristina la pifió con los graphs"

Santiago del Moro aseguró en su programa que revisó todo el material emitido en " Intratables " y que nunca salió al aire el zócalo al que hizo referencia Cristina Fernández de Kirchner sobre la "Cadena Nacional de la mentira".

"Denunciando la cadena nacional de la mentira la que estaba mintiendo era ella. La producción buscó y nunca existió ese graph", aclaró el conductor.

Del Moro además apuntó directamente a Brancatelli : "Diego, vos te agarraste de todo esto para decir, ayer, que nosotros habíamos puesto este graph, que no pasó. Te escucho, por favor", señaló y le dio la palabra al periodista.

"Coincido, me parece que Cristina le erró y le pifió en esto. Le pifiamos los que asumimos este tuit como verdadero, me parece que no está bien publicar algo sin chequear si existió. Yo me sentí medio un boludo. Nosotros quedamos pegados a algo así. Por respeto a los que hacen graphs constaté personalmente que ese escrito no apareció en ningún lado".

Y concluyó: "Tenemos que volver a foja cero. Tanto los políticos, y cierta parte del periodismo, tienen que hacer una autocrítica. Muchas veces le hemos pifiado todos".