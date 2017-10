El exgobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti volvió hoy a disculparse por haber comparado la llegada del Gobierno al poder con la del nazismo y remarcó que el presidente Mauricio Macri "no es" como el líder del Tercer Reich Adolf Hitler, "en absoluto" y que si pudiera comunicarse con él le pediría "mil disculpas".En tanto, desde el gobierno continuaron con el repudio ante sus dichos y señalaron que debería disculparse con "toda la sociedad" por haber subestimado "la soberanía popular y el valor de la democracia", mientras el Instituto Nacional a Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) actúa de "oficio".El presidente de la Cámara de Diputados santafesina aclaró esta mañana que cuando hizo la comparación estaba refiriéndose "al voto, no al régimen", al tiempo que cuestionó a "los funcionarios del partido de gobierno" que lo "atacan" por algo que no dijo.Tras la repercusión que tuvieron sus dichos, durante un acto con sindicalistas, dijo que intentó comunicarse con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para aclarar sus expresiones y pedir disculpas, pero el funcionario no lo atendió y "hasta ahora" no le devolvió el llamado.Ayer, Peña manifestó su "más profundo repudio" ante los dichos del titular del Partido Socialista que "reflejan un desprecio por la memoria de la Shoá y el pueblo argentino".Esta mañana, en diálogo con radio La Red, Bonfatti reiteró su pedido de disculpas y sentenció: "Macri no es Hitler" y aclaró que si pudiera hablar con el Presidente le pediría "mil disculpas", pero insistió en que "jamás compararía al régimen nazi con un gobierno democrático".Los dichos de Bonfatti fueron pronunciados el martes en un acto que tuvo lugar en el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, durante el cual el presidente de la Cámara de Diputados provincial pidió a los santafesinos que piensen su voto, con vistas a las elecciones del domingo 22."De joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca, pero se equivocó con Hitler y ahora se equivoca con Macri", aseguró el exgobernador.Sin embargo, el exmandatario aclaró que "estaba en una charla con 300 trabajadores de un sindicato" e hizo "referencia al rol del Estado" y allí pidió "no tropezar dos veces con la misma piedra, por los '90, con el neoliberalismo, y las políticas actuales".Y agregó que durante la charla planteó que "los pueblos se equivocan cuando votan desde las lentes de cada uno, también se equivocó cuando lo votó a Hitler, porque llegó al Parlamento por el voto popular", por lo que reclamó que "no se equivoquen ahora votando a un gobierno que va a ir para atrás con los derechos de los trabajadores"."Si así se interpretaron mis declaraciones, como comparar un régimen con otro, digo que jamás planteé eso. Yo pido disculpas", sentenció Bonfatti, quien indicó que sabe "claramente qué fue la Shoá y el régimen nazi"."Si se interpretó mal pido disculpas en primer lugar al Presidente, por su investidura, y en segundo lugar a la comunidad judía", enfatizó.