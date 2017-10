Bonadío citó a indagatoria a Cristina por encubrimiento en el atentado contra la Amia

El juez federal Claudio Bonadio firmó hoy su anunciada citación y las de otros ex funcionarios y dirigentes kirchneristas en la causa unificada por la denuncia del encubrimiento a Irán -que hizo el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir- y la acusación de traición a la Patria por la rúbrica del memorándum con ese país para la presunta búsqueda del esclarecimiento del ataque terrorista de 1994.

Cristina Fernández llegaría a esta indagatoria con fueros, ya que se presume que será elegida senadora, cuando ya tenía en carpeta otra citación como sospechosa para dar explicaciones para el próximo 9 de noviembre, en la causa "Hotesur".

Además, Bonadio ordenó la prohibición de salida del país para la ex presidenta y los otros involucrados que también fueron citados a declarar, informaron fuentes judiciales.

Las indagatorias dispuestas por Bonadio comenzarán el 17 de octubre con el ex canciller Héctor Timerman y seguirán al día siguiente con el lobista iraní Jorge Alejandro Khalil, el agente de la SIDE Ramón "Allan" Héctor Bogado y el ex líder de la agrupación "Quebracho" Fernando Esteche.

El 19 de octubre tendrán que presentarse el piquetero Luis D'Elía -quien hoy insistió con pedir la exención de prisión- y Eduardo Zuain, un diplomático que ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Fernández.

Para el 20 de octubre fueron citados Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado, secretarios privados del excanciller, que habrían participado de una gira que empezó por Caracas (Venezuela) y que culminó en Zurich (Suiza).

El 23 de octubre deberán comparecer el ex vicecanciller Alberto D'Alotto y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini. Y para el 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.

El 25 tienen que presentarse la ex Procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Fernández.

El 14 de enero de 2015 Nisman acusó a la entonces jefa de Estado de haber encubierto a Irán en la investigación por el ataque a la Amia, a través del Memorándum de Entendimiento que nunca llegó a ponerse en práctica, pero que fue aprobado en tiempo récord por el Parlamento argentino.

Cuatro días después, el fiscal apareció muerto con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento en extrañas circunstancias y la justicia aun debate si fue asesinado.

La expresidenta Cristina Fernández fue citada a prestar declaración como acusada de encubrir a Irán por el atentado a la Amia para el 26 de octubre, cuatro días después de los comicios en los que aspira a ser elegida senadora nacional, y se le prohibió salir del país.