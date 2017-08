Boasso: "Me encantaría enfrentar al ex gobernador"

Jorge Boasso confirmó que se termina su etapa como concejal rosarino, blanqueó su candidatura a diputado nacional y dijo que le gustaría competir contra Antonio Bonfatti, a quien criticó por su gestión como gobernador.

El ex candidato a vicegobernador de Miguel Del Sel, sostuvo que "al día de hoy no hay absolutamente nada definido en materia de candidaturas, pero están las Paso. Hay que ir a la cancha, que son las Paso. El partido empieza el 12 de agosto en las primarias y será la gente la que defina". En ese contexto, se mostró a favor de competir contra Bonfatti. "Me encantaría enfrentarlo, para que dé explicaciones sobre el aumento de la narcocriminalidad cuando fue gobernador", reseñó el concejal.

Según Boasso, la gestión de Miguel Lifschitz "es más prolija" y catalogó al titular de la Casa Gris "como un hombre de suerte", porque ahora le toca gobernar con Mauricio Macri de presidente.

"Se termina la etapa Boasso concejal, que fue mucho más larga que lo que soñé. Tuve cinco reelecciones, pero siempre remé y obtuve consenso de la gente por medio del voto. No fue la dedocracia ni el contubernio", dijo el edil radical.

Boasso ratificó que tuvo "una muy buena charla privada con el presidente, en la que no le tiré la manga. Le dije que no me arrepentía de haber sido el primer radical en sumarse a su proyecto, porque yo tomé la decisión antes de que se realizara la convención radical en Gualeguaychú".

El dirigente se manifestó "muy crítico de la dualidad radical en la provincia de Santa Fe" y destacó que "no ocurre lo mismo a nivel nacional, donde es abrumadora la adhesión a Cambiemos. En Santa Fe, va a pasar lo que pasó siempre con el radicalismo: cada uno hará lo que le convenga. En algunos pueblos habrá radicales con el Frente Progresista, en otros con Cambiemos, en otros como Lista 3 o partidos distritales. En la ciudad de Santa Fe y Rosario habrá listas de Cambiemos", clausuró el edil rosarino.