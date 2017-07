Binner dijo que el gobierno no tiene "voluntad política" de pagar la deuda de coparticipación

El diputado nacional y exgobernador santafesino Hermes Binner criticó al gobierno nacional por no pagar la deuda que mantiene con la provincia de Santa Fe por la coparticipación , y aseguró que en Nación "no hay voluntad política" de asumir una negociación para cumplir el fallo establecido hace dos años por la Corte Suprema.

Asimismo, señaló que la administración de Mauricio Macri muestra "debilidad" por no encontrar la vuelta a los temas económicos.

Si bien desde diciembre pasado la Nación abona el 15 por ciento de coparticipación que retenía la Ansés, todavía no está pautado el modo de pago de la deuda de años anteriores.

En ese sentido, Binner manifestó que Santa Fe "espera que se cumpla con la resolución de la Corte. Fuimos al último recurso, de aquí en más no hay más que cumplir con el fallo, por eso tiene razón Santa Fe en la legitimidad de sus reclamos".

"Esperamos que esto se cumpla, ya no hay otra instancia, si no hay cumplimiento en 45 días debería haber un nuevo fallo en el que la Corte reasigne directamente los recursos", agregó el exgobernador.

"No hay voluntad política", estimó Binner acerca de la falta de negociación sobre el plan de pago. "De otra forma ya lo habrían hecho", agregó para enumerar los recursos que destinan Rosario y Santa Fe al área de salud.

Además Binner evaluó que la gestión del presidente Mauricio Macri no encuentra resolución a la economía. "Estamos ante un equipo de gobierno que todavía no le ha dado respuesta a los temas concretos", dijo para agregar que eso lleva "a una debilidad que no es buena".