Beatriz Sarlo afirmó que "sólo en la Argentina sen pone nerviosos cuando se habla de derecha o izquierda"

La ensayista Beatriz Sarlo analizó el resultado de las elecciones primarias y y lamentó la ausencia de un debate entre los candidatos.





"Sin duda el PRO fue el ganador, con una excepción, no ganó en provincia de Buenos Aires" y agregó que la ex presidenta no liderará al peronismo: " Cristina Kirchner es tiempo pasado, la reorganización del peronismo no va ser dada bajo su dirección".





Sarlo criticó la ausencia de un debate entre los candidatos que compitieron el domingo. "Tendríamos que reflexionar cómo fue el 'no debate' electoral previo a las Paso. La que vivimos fue una elección sentimental", dijo y remarcó que a la gente "no se la escucha en los timbreos".





La ensayista criticó también al candidato a senador por Cambiemos Esteban Bullrich: "Lo programaba el enemigo a Bullrich, es un hombre de equipo pero no es un hombre de la política. La política es una disciplina, requiere un conjunto de saberes. Bullrich dice lo primero que le viene desde su piso ideológico más bajo".