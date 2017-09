Avruj criticó al fiscal Delgado y dijo que "es cínico acusarnos de encubrimiento"

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, calificó anoche de “contradictoria y cínica” la denuncia presentada por el fiscal Federico Delgado contra el gobierno y la Gendarmería por “encubrimiento” en la desaparición de Santiago Maldonado.

“Es contradictorio y una actitud cínica denunciar al Gobierno por encubrimiento, estamos brindando apoyo a la Justicia, aportando información, trabajando con familiares”, explicó el funcionario. Además, en diálogo con TN, reiteró que “no descartan” a la Gendarmería como partícipe de la desaparición de Maldonado porque “están todas las hipótesis” siendo investigadas.

“No podemos decir que la Gendarmería no tiene nada que ver, tiene que ser investigada. Todas las denuncias los pone en el centro (a esa fuerza) porque todo esto sucedió por el levantamiento del corte de la ruta”, concluyó Avruj, quien se entrevistó en Esquel con el juez de la causa, Guido Otranto, para brindarle el “apoyo” del Gobierno en la investigación.

En cuanto a las críticas al Gobierno del senador radical Ernesto Sanz, Avruj dijo no haberlas escuchado porque “estaba viajando” desde Esquel, pero aclaró que “más allá de eso, es una situación crítica para todos -dijo-, una preocupación no solamente para los argentinos sino para todos los estamentos del Estado”.

“Hoy estamos en una situación de apostar por la verdad; la sociedad sabe que no mentimos”, sostuvo el funcionario, y pidió “que no se use el caso para provecho electoral, sería perverso”.