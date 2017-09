Arranca el juicio contra Julio De Vido por la tragedia de Once

al banquillo. De Vido era jefe de Planificación cuando ocurrió el hecho.

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido comenzará a ser juzgado hoy por su posible responsabilidad en la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas en febrero de 2012.

Se trata de la primera vez que el ex ministro —sobre quien pesan varias causas judiciales— enfrenta un juicio oral y público.

Hoy los magistrados le leerán a De Vido las acusaciones que hicieron la Fiscalía, la Oficina Anticorrupción y los querellantes. El Tribunal Oral Federal Nº4, a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, llevará adelante el proceso, en el que también se encuentra en el banquillo de los acusados Gustavo Simeonoff, quien fuera titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

De Vido está señalado como uno de los responsables de la tragedia por su función al frente de la cartera de Planificación Federal. Puntualmente, porque "no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA".

Ayer el tribunal hizo lugar al pedido de unificar las querellas en dos grandes grupos, por lo que los abogados Lelia Leiva y Leonardo Adrián Menghini Rey representarán a una parte de los denunciantes, mientras que el letrado Javier Moral encabezará el otro sector acusador.

Los abogados de De Vido serán Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes asumieron esta semana después de que sorpresivamente renunciaran los anteriores defensores del diputado alegando que en este proceso "no hay defensa posible" teniendo en cuenta que "la prueba de cargo no puede ser cuestionada".

"Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen, a juzgar por la cerril negativa a atender a cualquier planteo que formule la defensa. Si la prueba de cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible", argumentaron los abogados renunciantes, Julio Virgolini y Adrian Maloney.

Por la tragedia, ya fueron condenados el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (a seis años de prisión), a su sucesor Juan Pablo Schiavi (a 8), el empresario Claudio Cirigliano (a 9) y el maquinista Marcos Córdoba a tres años y seis meses de prisión, entre muchos otros.

Otro pedido

de detención

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, afirmó ayer que el pedido de detención de Julio De Vido "tiene bastante validez", al advertir que el actual diputado "tiene poder para entorpecer la investigación e incluso para que se eliminen pruebas" en una de las causas que enfrenta.

Anteayer el fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones, Germán Moldes, volvió a pedir la detención de De Vido en la causa por presunta defraudación millonaria en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio. Ayer Alonso aseguró que "hay líneas intermedias" en los Yacimientos Carboníferos que "podrían destruir algún tipo de evidencia".

"Si De Vido se siente inocente debería renunciar a sus fueros y presentarse sin ningún privilegio ante la Justicia, empezando en el juicio de Once", sentenció Alonso.