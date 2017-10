Aplastante triunfo de la lista de concejales de Leonardo Raimundo en San Lorenzo

La lista de concejales del intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, encabezada por Eduardo Ros, arrasó con un triunfo histórico al obtener las cuatro bancas en juego. De esta forma, no sólo que el oficialismo confirmó su predominancia en esta ciudad sino que además le arrebató un escaño al Justicialismo. A partir de diciembre, el Concejo Municipal sanlorencino estará compuesto por siete ediles raimundistas y un peronista.



Escrutadas casi el 70 por ciento de las mesas, Ros obtenía 10.672 votos (56 por ciento) contra los 2.539 (13 por ciento) de Marcelo Remondino y 2.299 (12 por ciento) de Gloria de los Ríos.



La performance del peronismo en esta elección fue una de las peores en toda su historia en San Lorenzo, donde dominó a voluntad durante décadas y desde ahora su representación en el Concejo quedará reducida a una sola banca.



De esta manera, a partir de diciembre, al Concejo ingresarán Ros, Andrea Soria, Gustavo Oggero (actual presidente del cuerpo legislativo) y Nicolás Fossato, los cuatro ediles de la lista del intendente Raimundo.



La contundencia del resultado habla a las claras de un abierto respaldo de los sanlorencinos a Raimundo. En las elecciones de 2015, la lista de concejales del intendente había obtenido algo más de 11.000 sufragios: anoche estaba alcanzando los 16.000, lo que habla de un crecimiento de 5.000 votos en dos años.



"Las urnas son un mensaje de los vecinos quienes, en esta ocasión como en otras, nos dicen que el camino por el que estamos transitando es el correcto. Porque es el camino del trabajo constante, y no lo decimos con palabras, lo demostramos con hechos: las obras están en la calle, se ven a simple vista. Sabemos que todavía falta, pero nadie podrá decirnos que este gobierno no trabaja. La ciudad está en plena transformación y apostamos a seguir de la misma manera", expresó un emocionado Raimundo minutos después de confirmada la tendencia irreversible de la aplastante victoria.



"Este gran respaldo de los sanlorencinos nos obliga a seguir trabajando aún más fuerte para que la ciudad avance. Es enorme el trabajo que se ha hecho en los últimos años, y no vamos a aflojar porque queremos vivir todos los días un poco mejor", señaló por su parte Ros.