Amnistia Internacional se solidarizó con la familia Maldonado: "No descansaremos hasta que se haga justicia"

Amnistía Internacional Argentina se solidarizó hoy con la familia de Santiago Maldonado , luego de que ésta confirmara que el cuerpo encontrado en el río Chubut pertenece al joven de 28 años, y expresó que no descansará "hasta que se haga justicia"."En este trágico momento, nos unimos a la familia de Santiago y no descansaremos hasta que se haga justicia y todas las personas responsables de todos los niveles gubernamentales sean enjuiciadas", expresó la directora de la organización, Mariela Belski, a través de un comunicado.En este sentido, pidió que las autoridades "garanticen que se lleve a cabo una investigación independiente para determinar quién fue responsable de la desaparición y muerte de Santiago, quién la ordenó, y quién lo supo y no actuó"."No garantizar la verdad, la justicia y la reparación expondrá cuál es la prioridad que el gobierno le da a su agenda de derechos humanos", concluyó Belski.