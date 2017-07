"Varones con escudos, armas largas y gases"

Mujeres tras las rejas, una ONG que aborda distintas situaciones de la población de mujeres privadas de la libertad, presentará hoy un documento ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en el cual, de acuerdo a un relevamiento propio, describe cómo ocurrieron los hechos del jueves pasado en la cárcel de mujeres y solicita la intervención del organismo.

"Decimos cómo fueron los hechos, que no fueron provocados por las internas. No fue un motín porque no existió ningún reclamo. Se originó por el supuesto retiro de celular, pero eso fue un pretexto para generar una situación incómoda y avanzar con algo más violento", adelantó a LaCapital Graciela Rojas, titular de la entidad.

"Todos varones"

La militante indicó que el grupo de policías que irrumpió en esa oportunidad eran "todos varones, con escudos, armas largas, gases, en un espacio donde hay 23 mujeres y seis niños distribuidos en seis habitaciones. Se trató de un acto de represión. Recibimos quejas por maltrato del Servicio Penitenciario y lo referente al suministro de comida y medicamentos. Lo nuestro no es un reclamo sino que en base a nuestro informe pedimos la intervención del Derechos Humanos".