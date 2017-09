Una pericia balística compromete a policías en la muerte de dos jóvenes en una balacera

Las pericias balísticas realizadas al arma encontrada cerca del cuerpo de David Ezequiel Campos, muerto a balazos junto a Manuel Alejandro Medina dentro de un VW Up en Callao al 5700 el pasado 23 de junio, determinó que la misma no fue disparada desde el interior del vehículo, a pesar de haber sido percutada dos veces.

Según indicó hoy el fiscal de Homicidios Adrián Spelta, al hablar con la prensa sobre los resultados de las pericias balísticas, "llegaron los informes balísticos y determinan a quiénes pertenecen algunos de los proyectiles que ocasionaron las muertes y nos determinan que las armas que habían sido encontradas en el interior del vehículo contaban, una de ellas, dos vainas percutadas dentro del tambor pero que no habían sido percutadas por esa arma sino por otras dos armas distintas".





"Evidentemente lo informado por el acta de procedimiento difiere en forma importante en cuanto a lo que me dicen las pruebas objetivas. El arma encontrada en cercanías de quien era el acompañante, y quien dio positivo de dermotest sería, una que no fue percutada por esa misma arma. Es decir, ahí, esa arma no fue disparada".

El doble crimen ocurrió el mediodía del viernes 23 de junio en Callao al 5700. Allí el Volkswagen Up que conducía Manuel Alejandro Medina, de 32 años, con antecedentes penales desde 2008 y padre de un bebé; a quien acompañaba David Ezequiel Campos, de 28 años, empleado de una fábrica de muebles y ajeno al delito, se estrelló contra un árbol después de que fueran baleados por los policías que los perseguían.





Mañana, a las 14, se realizará la audiencia donde algunos de los 16 policías involucrados podrían ser imputados por los delitos de homicidio, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.