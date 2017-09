Una oficial de policía es hallada muerta y apresan a su pareja como sospechoso

Una oficial ayudante de la Policía Federal fue hallada muerta de un balazo en la cabeza en su casa de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere y por el hecho detuvieron a su actual pareja, también efectivo de la fuerza, que aseguró que su mujer se suicidó por problemas anímicos.

Fuentes judiciales identificaron a la víctima como María Julieta Gómez, de 31 años y madre de un bebé de cuatro meses. El sospechoso es Juan Manuel Pinto, de 32 y padre de dicho pequeño.

El hecho se desencadenó el domingo en la casa de Pinto, cuyos vecinos se alertaron al escuchar gritos y disparos. Cuando los policías que llegaron al lugar hallaron a Gómez muerta, Pinto les dijo que momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su mujer porque le había comunicado a ésta que pretendía terminar la relación.

Según ese relato, en medio de la discusión la mujer tomó su arma reglamentaria, se apuntó en la cabeza y se disparó. Pero el fiscal de La Matanza Carlos Arribas halló contradicciones en la hipótesis del suicidio y dispuso que Pinto quedara detenido y lo indagó por homicidio agravado por el vínculo.

Las fuentes consultadas detallaron que en su descargo de casi cinco horas, el acusado mantuvo ayer su versión y afirmó que la mujer efectuó tres disparos con su propia arma, lo que coincide con la cantidad de tiros que los vecinos dijeron escuchar.

"El cuenta que no convivían sino que ella iba y venía de la casa junto al bebé. Y que últimamente ella estaba depresiva y manifestaba que no quería seguir viviendo", indicó un vocero que aclaró que en la indagatoria Pinto dijo que no hubo ninguna discusión previa a los disparos.

Según esa versión, Pinto dijo que él estaba con él bebé en la casa cuando escuchó dos disparos provenientes del patio y al salir, vio a Gómez parada en una escalera de cemento, colocarse la pistola en la cabeza y realizar el tercer tiro. El imputado dijo no recordar de qué lado de la cabeza ella se había apuntado antes de tirar, lo que llamó la atención del fiscal ya que los peritos determinaron que el balazo estaba en la parte izquierda del cráneo, mientras que Gómez era diestra.

"El relato del hombre no guarda relación con las tareas científicas efectuadas en el lugar, entre ellas la distancia en la que fue efectuado el disparo. Es que él dijo que fue hecho a corta distancia y los peritos determinaron que no fue así", dijo otro pesquisa.