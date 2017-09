Una larga espera para la designación del fiscal

La investigación del crimen del productor agropecuario Omar Carlos Bartolelli está cerca de recomenzar. Tras el fallo de la Corte que absolvió a María Antonia Gauna, la causa retornó al juzgado de Sentencia 7, donde ella había sido condenada a prisión perpetua. El juzgado actualmente está vacante dado el proceso de achicamiento que transita el viejo sistema penal. No obstante, el expediente fue asignado al juez Julio Kesuani. Pero según Hernán Martínez, abogado de Gauna junto a su padre Hernán José, la asignación de un fiscal demoró mucho.

Primero fue designado el fiscal Gonzalo Fernández Bussy. Como fue destinado full time a la causa contra la banda de Los Monos, el expediente fue remitido al fiscal Donato Trotta. Éste fue quien acusó a Gauna durante el juicio escrito que culminó en su condena, por eso se excusó y el caso fue derivado a la fiscal Ana Rabín, quien entendió que debía intervenir Trotta.

Recursos y demandas

Así, se generó un conflicto de competencia resuelto la semana pasada. El fiscal de Cámara Guillermo Corbella remitió el caso a Fernández Bussy, quien será suplido por otro fiscal mientras dure el juicio a Los Monos. Mientras tanto, Corbella espera el resultado de un recurso que interpuso contra la absolución de Gauna ante la Corte Suprema de la Nación.

El abogado Martínez, por su parte, presentó un pedido para que Gauna actúe como querellante en el expediente donde antes estuvo acusada. Pidió que se cite a declarar a testigos y solicitó medidas que aún no se concretaron ante la ausencia de un fiscal. En simultáneo, Gauna impulsa una demanda civil contra el gobierno santafesino por daños y perjuicios.

"Con toda esta cuestión funcional ya pasaron 9 meses y María no puede entrar a su casa a recuperar sus cosas. Y necesitamos una orden del juzgado", dijo el abogado, consciente de que el tiempo que pasó conspira contra las posibilidades de encontrar al responsable: "Lidiamos con muchos años que transcurrieron desde el día del crimen. Y lo que no se hace en los primeros diez días no se recupera más".