Una ciudad conmocionada por los crímenes de dos mujeres en cinco días

Nueve años después del último homicidio registrado en Las Parejas, los asesinatos de dos mujeres en menos cinco días dejaron a sus 35 mil habitantes en estado de shock. El domingo fue encontrado en un camino rural el cuerpo de Sandra Medina, de 30 años y cuatro hijos, asesinada de un escopetazo en la cabeza. El viernes, en barrio Los Gorriones, Aymara Jesús Zehnder, de 20 años y madre de una beba de seis días, fue asesinada en su casa por su pareja Lucas Martina con al menos dos puntazos en el cuello. El hombre de 30 años dejó a su lado durmiendo a la bebé para ir hasta la casa de su madre y dispararse un tiro en la cabeza. Falleció horas después en el hospital Eva Perón.

"Estamos muy conmocionados. Shockeados por los crímenes de estas dos muchachas, que además eran madres, en menos de una semana. Las Parejas ya no es lo que supo ser. Antes se podía vivir en paz, ahora es una ciudad surcada por la droga y la vida parece no valer nada. Los que tenemos hijos y nietos tenemos mucho miedo por lo que está pasando", comentaba ayer por la mañana una señora que vive en el barrio Belgrano.

"Eran jóvenes, madres y no interesa qué hacían con sus vidas. Las mataron. Las mataron. Eso no ocurría antes en este lugar. Para acordarnos de un asesinato tenemos que recordar a la chiquita Bárbara Simón, y eso fue hace casi diez años ya (en junio de 2008, ver aparte). Y eso que el pueblo tiene sus personajes. Si bien el crimen no fue acá nadie olvida que Juan Pablo Carrascal (condenado a prisión perpetua por asesinar a la maestra Daniela Cintia Spárvoli el 14 de mayo de 2003 en un camino rural cerca de Cañada de Gómez) vivía en Las Parejas", aportó otra vecina.

Tristeza

La tristeza y la conmoción se podía palpar ayer en Las Parejas, ciudad del departamento Belgrano situada cien kilómetros al noroeste de Rosario. También el respeto por el dolor de las familias de Lucas y Aymara. Fueron muy pocos los que rechazaron el convite para hablar del crimen de la joven de 20 años a manos de su concubino, quien falleció la noche del viernes en el Eva Perón de Baigorria tras dispararse con un revólver calibre 32 en la cabeza.

El pueblo quedó partido en dos. "Las dos familias son excelentes. Gente buena y de trabajo. Pero Lucas salió torcido. Y nadie lo pudo enderezar. Era un pibe que tenía problemas de adicción, que tuvo incidentes con la policía, que era violento con sus parejas. Era lógico que iba a terminar mal. ¿Pero por qué así, generando tanto daño?", se preguntó un vecino.

Con una sola sala velatoria en la ciudad, en la céntrica calle 19 al 1000, los deudos buscaban adaptarse a los caprichos del destino. A Aymara la velaron desde pasada la medianoche del viernes hasta las 9.50 de la mañana de ayer mientras que el velorio de Lucas, en tanto, quedó programado para bien entrada la tarde de ayer.

Bajo un cielo amenazante, con una tímida garúa con sol, un modesto cortejo fúnebre recorrió los tres kilómetros que separan el cementerio municipal del casco urbano de Las Parejas para darle sepultura a la joven en el ala norte del camposanto.

"Un terrible error"

"No queremos que se haga sensacionalismo con el caso de mi sobrina. Queremos que se conozca la verdad", dijo con voz firme y los ojos enrojecidos, Osvaldo, uno de los tíos de la muchacha al finalizar el sepelio. Flanqueado por otros familiares contó detalles de la vida de su sobrina.

"Ellos tenían una relación enfermiza. De muchos celos y obsesión. Se dejaban y se buscaban. El era violento con ella. Y ponelo como un «terrible error de la familia» que no la obligamos a que lo denunciara. Fue un terrible error. Hace un par de meses él le pegó una trompada en la cara y ella fue a contarle a la hermana mayor de Lucas. Ella no me va a desmentir. Le dijo a Aymara «andá a denunciarlo», pero ella no lo hizo. Para mí él era violento porque lo era, no porque era adicto, esa es una excusa. Mi hermano (por el papá de Aymara) le tuvo prohibida la entrada a Lucas como un año porque la golpeaba. Pero cometimos el error de no obligarla a denunciarlo", recordó dolorido Osvaldo mientras al menos dos vecinos sumaban ante el cronista de este diario relatos de actos de violencia en público de parte de Lucas hacia Aymara.

Oriunda de la provincia de Córdoba, la familia Zehnder se afincó hace varios años en Las Parejas. Aymara y Lucas comenzaron su relación hace unos dos años y medio.

"Ellos comenzaron su relación y se fueron un tiempo a vivir a provincia de Córdoba. Luego regresaron y mi hermano la agarró a Aymara y le dijo que no le gustaba Lucas, que no era un pibe para ella. Pero no le dio bolilla", relató Osvaldo.

"La verdad es que es muy difícil saber qué es lo que le pasó por la cabeza a una persona que seis días antes había sido padre. El miércoles se vinieron hasta el cementerio en la moto para visitar la tumba de la abuela paterna de Lucas, que fue quien lo crió. Estuvieron lo más bien. El jueves dicen que anduvieron «muy de novios» dando vueltas en la moto. Y después pasó lo que pasó", explicó otro pariente de la muchacha.

"Más allá de esta desgracia, nosotros tenemos que pensar que ahora quedó una bebé de seis días que no tiene padres, pero tiene dos abuelas. Y tenemos que luchar para que esas dos mujeres puedan disfrutar de esa nieta. La familia de Lucas son buena gente y no tienen por qué cargar con lo que él hizo", dijo otro familiar de la Aymara.

El homicidio de Aymara es investigado por la fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenuto, aunque la muerte de Lucas, el único sospechoso del crimen, conducirá irremediablemente la investigación a archivo.

Personas excelentes

"La familia de Lucas está destruida. Sólo ellos saben cuánto hicieron para tratar de sacarlo de sus adicciones y problemas. La mamá, que hace como treinta años que trabaja en el hogar de ancianos, casi se funde para pagarle internaciones y tratamientos. Una de las hermanas es maestra y la otra trabaja en una tienda importante, son personas excelentes. Pero Lucas era una persona enferma de adicción. ¿Me preguntás si me sorprendió lo que hizo? Te digo que se sabía que iba a terminar mal, pero no así. Se sabía que iba por el carril rápido y que se iba a terminar estrellando. ¿Pero por qué generando tanto dolor?¿Por qué no se pegó un tiro en la cabeza? ¿Por qué tenía que matar a esta piba? Y te hiela la sangre pensar que pudo ser mucho peor, pero por suerte la bebé está bien", comentó una persona que se identificó como "amiga" de la familia Martina.

Lucas era el menor de los tres hijos del primer matrimonio de su madre. Vecinos relataron que el papá del joven murió cuando era niño y que fue criado por su abuela paterna.

"Fue un chico que la familia nunca pudo corregir. Era muy consentido, andaba mucho en la calle. Y la calle terminó de maleducarlo. Una pena, porque su mamá y hermanas son personas buenísimas, muy valoradas en nuestra sociedad", resaltó una vecina.

"Hace dos años Lucas se pegó un palo terrible con la moto. Fue en pleno centro, se pegó la cabeza contra una columna. Todos pensaron entonces que no iba a sobrevivir. Por eso que el año pasado le colocaron una lámina de metal en la frente. El vivía así", recordó otro allegado al hombre que mató a Aymara y luego se suicidó.

¿Qué habrá pasado?

La pareja vivió buena parte de su relación en una modesta casa de un solo ambiente con baño y paredes de loza ubicada en calle 26 al 400. Allí, pasadas las 4.30 del viernes, la policía encontró tirado en la cama con al menos dos puntazos en el cuello el cadáver de Aymara. A su lado, bien arropada, estaba durmiendo la bebé de seis días.

"El jueves por la noche los escuchamos discutir. Pero ya era medio como normal. Se peleaban, se pegaban y después se arreglaban", confió una vecina que reside a pocos metros de la humilde vivienda construida para dar albergue a trabajadores golondrina.

"El jueves discutieron, pero después no se escuchó nada más", agregó un vecino de la pareja. "Tenemos entendido que el jueves por la noche una de las hermanas de Lucas fue a cenar con ellos y se quedó como hasta las 2 de la mañana. ¿Qué pudo haber pasado entre las 2 y las 4.30 para desatar esta barbarie? Nunca lo sabremos", comentó un familiar de Aymara.