Un proceso disciplinario que consta de tres etapas

La auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, María Cecilia Vranicich, explicó en qué consiste el proceso que afronta el fiscal Fernando Rodrigo. La funcionaria pidió ayer la "suspensión preventiva del ejercicio de sus funciones" y Fernando Rodrigo tiene tres días para contestar. Luego el fiscal general resolverá sobre la suspensión.

Según la reglamentación, el procedimiento consta de tres etapas: la primera, ya transitada, es la admisibilidad de la presentación, que consistió en la recolección de evidencias y testimonios.

La segunda parte, con una duración de sesenta días, se denomina investigación disciplinaria. El fiscal será citado a la auditoría, donde le comunican los hechos que se le atribuyen y se le ofrece la posibilidad de presentar y controlar prueba.

Finalmente, la última etapa tiene lugar en la Fiscalía General y se llama "juicio disciplinario". Es un procedimiento similar a un juicio oral en el cual la auditora se encarga de la acusación ante un tribunal integrado por cuatro funcionarios que aún no han sido elegidos: un diputado, un senador, un representante del Colegio de Abogados de una circunscripción que no sea Rosario y un fiscal regional. En caso de empate, será el fiscal general quien dirima si el acusado es sancionado o no.