Un primer fallo con un gran respaldo

"El fallo contra Fernando Lucero desconoce una de las características especiales que tiene el régimen de menores y resuelve en base a criterios de adultos. El criterio que había aplicado la jueza de primera instancia para permitirle al chico cumplir la pena en libertad condicional tiene un enorme respaldo internacional y era una solución justa de la causa", dijo el asesor de Menores Daniel Papalardo, quien también objetó que se le permita a la Fiscalía apelar en procesos de menores, regidos por un objetivo especial que es el acompañamiento y la reinserción antes que la aplicación de condena.

"La provincia de Santa Fe desconoce el derecho de Menores en general, tiene un sistema de enjuiciamiento juvenil que es contrario a la Constitución y que no se sostiene en un Estado moderno", cuestionó el asesor, y aclaró que "para los menores el concepto de pena no es retributivo, no es aplicar daño por daño".