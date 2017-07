Un ladrón que entró a una casa murió al quedar atascado en un ventiluz

Los albañiles que refaccionan una vivienda desocupada de Alberdi se encontraron con una escena dramática cuando llegaron a trabajar ayer a la mañana. Colgado de un ventiluz yacía un muchacho joven que al parecer había entrado a un galpón con intenciones de robo y quedó atrapado cuando intentaba salir. Si bien anoche se aguardaba el resultado de la autopsia, un médico policial adelantó que murió como consecuencia de una asfixia mecánica por compresión a nivel del esternón. Más tarde sería identificado como Ezequiel David Ibáñez, de 18 años.

El cuerpo fue encontrado cerca de las 9 por los albañiles y pintores que trabajan en una casa de dos plantas de José C. Paz 1614. La vivienda también tiene un acceso lateral por calle Luis Vila a la altura del 400. Según los vecinos la propiedad está deshabitada y en obras desde hace unos dos meses. Está rodeada por un pequeño jardín al que se accede fácilmente desde la entrada principal y bordada por un muro que recientemente fue recubierto por paneles de metal color gris.

Colgando

El ventiluz de tres hojas de vidrio donde quedó atrapado Ibañez está sobre la entrada de calle Vila. Los albañiles lo encontraron colgando, con las piernas hacia adentro y el torso hacia afuera. Enseguida llamaron al 911 y la cuadra se llenó de móviles policiales y efectivos que vallaron el lugar con la cinta de peligro. "La persona colgaba hacia afuera. No se le veía la cabeza pero sí el torso", contó una vecina a la prensa. Debajo del ventiluz quedó tirado un sillón plegable rojo. Algunos vecinos especulaban que habría sido usado por el joven para trepar hasta la abertura.

"Justo me pasaban a buscar para ir a mi clase de aquagym y me encontré con la calle llena de policías", contó a este diario una vecina mayor que vive en la casa de al lado. Indicó que la noche anterior no se escucharon ruidos inusuales. Su perro golden apenas "amagó ladrar dos veces". "Si ese muchacho gritó, nadie lo escuchó", lamentó la mujer.

En la investigación del deceso interviene la fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos, Mariana Prunotto, quien ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI). Los efectivos que acudieron al lugar especularon desde un momento con que la muerte habría sido ocasionada por asfixia por compresión al quedar el joven atrapado en la ventana.

Diez horas

Un médico forense constató que el joven había fallecido por asfixia por compresión a nivel del esternón y que llevaba unas diez horas sin vida. Ocurrió cuando intentaba salir con un botín de escaso valor: un bolso con herramientas. No llevaba encima armas de fuego ni armas blancas. Tampoco había objetos valiosos dentro de la casa, que está deshabitada.

El muchacho no tenía encima documentación que acreditara su identidad. Tras las medidas de rigor se dispuso su traslado como NN al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Allí le tomaron las huellas dactilares y más tarde se determinó que se trataba de Exequiel David Ibáñez, de 18 años.

"La persona estaba tratando de salir. Se lo halló allí con un bolso con ciertos objetos pertenecientes al lugar. Al querer salir por un ventiluz quedó presionado y lamentablemente falleció", dijo la fiscal en conferencia de prensa. "Lo descubrieron las personas que primero fueron a trabajar allí y avisaron a la policía", añadió Prunotto, quien precisó que "la persona no presenta ningún tipo de violencia y no se hallaron armas en el lugar".

Pese a que en un inicio circuló que el joven tenía numeroso antecedentes, fuentes policiales indicaron por la tarde que Ibañez contaba con sólo dos registros penales, ambos de este año. Uno por robo y otro por tentativa de robo, los dos en la jurisdicción de la comisaría 10ª, en cuya zona residía. Por la noche, desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que el joven había sido identificado por sus familiares.