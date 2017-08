Un hombre fue baleado en el abdomen tras ser advertido por el pago de una deuda

Un hombre fue baleado a sangre fría en el abdomen e intimado a que pague una deuda. Esa escena se dio a primera hora de la tarde de hoy en un bar ubicado en Mendoza al 1500. Según relató un testigo del hecho, la víctima es un hombre que hace una semana estaba viviendo en un hotel de la zona.

Claudio, una de las personas que observó el incidente, contó que un hombre fue golpeado violentamente por un grupo de hombres, y luego uno de ellos le disparó y le dijo que pagara "lo que debía".

"De repente me di cuenta que afuera en la calle había una pelea, y cuando me asomé vi a una persona del hotel a la que le estaban pegando que cruzaba la calle. Quiso volver al hotel y no pudo entrar. Entonces se vino para el local. Ahí vi que tenía una pistola en la mano", contó Claudio que concesiona el bar contiguo al hotel en declaraciones radiales.

E inmediatamente agrego: "Atrás de él se metió uno de los que lo perseguía. Le dijo «pagá lo que debés» y le pegó un tiro en la panza".

Claudio manifestó que en ese momento pensó que lo "mataban" y que el hombre "cruzó la calle con tranquilidad y se fue con el resto".

"Debe ser un mensaje mafioso", agregó a la hora de analizar lo que sucedió en la puerta de su local.

También reveló que a la víctima "se le veía el agujero de entrada de la bala pero no de la salida" y que fue trasladada al hospital Provincial.