Un hombre de 23 años está imputado por el asesinato de "Cachi"

"Nosotros queremos Justicia por mi hermana y que los que tuvieron que ver con su muerte estén presos". Para Rosa no hay consuelo. El domingo 15 de octubre al alba el cadáver de Sandra "Cachi" Medina, su hermana de 30 años, fue encontrado con un escopetazo en la cabeza en la zona rural de Las Parejas, en el camino conocido de "Los piletones" (ex fábrica Arbo).

Cachi Medina tenía cuatro hijos y vivía en Las Rosas, a 25 kilómetros del lugar donde fue asesinada. "Nos duele lo que pasó con Aymara Zehnder, pero también el asesinato de la chica Medina, que era de Las Rosas, vino a Las Parejas y la mataron con un disparo en la cabeza. Encontraron el estuche del arma pero no la escopeta. ¿Cómo podes vivir en un lugar donde pasan estas cosas?", reflexionó una vecina.

Fiesta del mate

Según se pudo reconstruir, el sábado 14 de octubre Cachi fue con una sobrina a la "Fiesta del mate" que se conmemoró en Las Rosas. Al finalizar el festival, la mujer y una prima se dirigieron hacia Las Parejas, donde vive Emiliano C., un correntino de 23 años con quien Medina mantenía una relación sentimental.

Cachi, su prima menor de edad, Emiliano C., y un muchacho de 17 años se encontraron en una casa rural en inmediaciones del sitio donde apareció el cadáver de Sandra. Este último tiene parentesco con el puestero de ese campo pero vivía en ese lugar.

El lunes un parroquiano que deambulaba por inmediaciones de la escena del crimen encontró el estuche de una escopeta y distintas ropas. Esto motivó que la fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenuto gestionara una serie de allanamientos. Acto seguido ordenó la detención de Emiliano y el menor de 17 años. Este último quedó a disposición de la jueza de Menores María del Carmen Musa, quien ordenó su traslado al Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar).

El martes por la tarde en una de las salas de audiencias de Cañada de Gómez la fiscal imputó a Emiliano C. por el asesinato. El juez de garantías Jesús Alberto Rizzardi le dictó una medida cautelar de 60 días de prisión preventiva.

"A todos en la ciudad nos indignó que el que está detenido por el crimen dijera que todo fue parte de un juego sexual y que el disparo se le escapó al menor", dijo indignada una vecina respecto de este caso.

Versión cuestionada

En tanto, el abogado del Emiliano, Fabio Ferreyra, comentó en entrevistas con medios de Las Parejas que su cliente no quiso matar a Sandra. "No tuvo intención de dar muerte a otra persona". El abogado indicó que "lamentablemente empezaron a manipular un arma que estaba en el inmueble, y que aparentemente no estaba apta para ser disparada".

"Hasta que en un momento, en un fallido, cuando quieren dejar el arma a resguardo, la escopeta se dispara con el resultado lamentable de la muerte de Sandra. La verdad que es un hecho accidental y lamentable, pero eso es lo que realmente pasó esa noche".

La versión dada por el abogado fue cuestionada por la familia de la joven asesinada, quien indicó que la prima de Cachi fue amenazada para que no contara lo que realmente sucedió en la vivienda rural donde asesinaron a Medina.

