Un arrepentimiento que llegó demasiado tarde

"Lo que quiero decir. No se cómo explicarlo, tengo unos nervios terribles, es la primera vez que estoy en esta situación, pero si pasó lo que dicen que pasó, no tengo problema en pedirle disculpas a la víctima, reunirme con él, pedirle disculpas de verdad, porque en 36 años es la primera vez que me pasa esto", dijo en el momento en que le concedieron la palabra Héctor Yñiguez durante el juicio.

"Estoy pasando por un momento terrible, me separé de mi familia, perdí mis hijos, estoy psicológicamente devastado, la estoy pasando muy mal y como le digo, es la primera vez que me pasa, ni siquiera por averiguación de antecedentes estuve detenido", añadió.

En ese tono se dirigió el imputado cuando hizo uso de su derecho a declarar pero no aceptó preguntas de la Fiscalía. Para los jueces, esa exposición de Héctor Ricardo Yñiguez fue "un intento de mejorar su posicionamiento frente al caso". Y agrega que casi dos años que duró el proceso "no hubo atisbo alguno de exteriorizar dicho arrepentimiento y menos aún cuando lo tuvo frente a él", en alusión a la víctima.