Un archivo de audio traza una pista posible para explicar el brutal asesinato del policía Cejas

El fiscal a cargo del homicidio del policía Pablo Cejas, ejecutado hace ocho días de por lo menos de diez balazos en un barrio periférico de la ciudad de Santa Fe, incorporó al legajo del caso un archivo de audio que refuerza para los investigadores la hipótesis de que el brutal ataque fue la culminación de un conflicto vecinal conectado con actividades ilícitas.





Según fuentes de la investigación, un soporte de audio aportado por un testigo del caso, que está identificado por la fiscalía indica que, días antes de su muerte Cejas retenía a una persona conocida, a la que dominaba apuntándola con un arma de fuego, y que al mismo tiempo enviaba un audio a su esposa Nancy, registrando lo que estaba ocurriendo.





Los elementos reunidos indican que Cejas le decía Nancy, a la que se refería como "mi amor", que tenía en su poder "al que te está rompiendo las bolas a tu hijo" y le preguntaba: "¿Te lo mato o no? ¿Te lo boleteo o no?".





Audio Cejas



Al mismo tiempo se escucha a la mujer que le señala con insistencia. "Pablo...Pablo...Dame con él..."





El archivo de audio consta en el legajo investigativo del fiscal Jorge Nessier de la Unidad de Homicidios de Santa Fe. Fuentes de la causa indicaron que fue entregado a la pesquisa por una persona del barrio que se presentó con un abogado. Y que el audio de esa conversación había sido utilizado por la familia de Cejas, que lo habría distribuido hacia diferentes destinatarios, como una demostración de poder en el barrio, con el propósito de infundir miedo y burlarse de la persona que supuestamente el policía tenía dominado.





Esta persona sería un menor de 17 años conocido como "G." En la hipótesis que hace hincapié en la muerte del policía como resultado de un conflicto vecinal la idea predominante es que la familia de Cejas tenía problemas con este "G" por disputas por venta de drogas en el barrio.





Cejas, de 44 años, realizó denuncias reiteradas contra sus superiores de la fuerza a los que acusaba de brindar protección a comercializadores de droga lo que rápidamente generó la idea de una represalia asociada a sus formulaciones. La viuda del policía cuestionó que el fiscal no le haya dado información y sostiene que a su marido lo mataron por sus denuncias. No obstante para los investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) los elementos reunidos en el caso no condecían con esa hipótesis.





El policía figuraba en el sistema de Protección de Testigo del Ministerio de Seguridad de Santa Fe por haber denunciado a colegas por nexos con el narcotráfico. Fue hallado muerto pasadas las 23.30 del lunes 17 de junio en inmediaciones de la calle Neuquén al 6400 del barrio Yapeyú en la capital provincial.





Fuentes del MPA indicaron que existen denuncias reiteradas formalizadas contra Cejas por vecinos que lo acusaban por actos de violencia reiterada, abuso de armas y hostigamientos.