Tres delincuentes asaltaron un local de ropa de pasaje Araya y golpearon al dueño

Un comerciante de pasaje Araya al 900, en pleno centro rosarino, sufrió por tercera vez un robo, aunque en esta oportunidad los asaltantes actuaron de manera muy violenta.

A metros de calle San Luis, comerciantes aseguran que la zona suele ser blanco de delincuentes. Esta vez le tocó a uno de los comerciantes de la cuadra, quien sufrió una severa golpiza por parte de tres delincuentes. "Quedó todo lleno de sangre", dijo un vecino.

Para evitar ser identificados en las grabaciones de las cámaras de seguridad, los ladrones hicieron el golpe encapuchados.

Se llevaron la recaudación y algunas prendas que estaban a la venta.

Otro comerciante de la cuadra, Juan Pablo, sostuvo que la inseguridad es constante. "No se puede tener negocio, no se puede trabajar, no se puede hacer nada", afirmó.