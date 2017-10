Testimonios que cambian las miradas

El fiscal Adrián Spelta sacó de la manga ayer testimonios de amigos de David Campos y Emanuel Medina que estuvieron con ellos hasta poco antes de que los maten y la de una docena de policías que llegaron al lugar en seis móviles como apoyo del operativo. Además, dijo contar con un preinforme de la reconstrucción del hecho según el cual podría agravar la imputación de Leonel Emiliano M., efectivo de la PAT. "Del lado del conductor (Medina) estaba Alejandro B. (imputado de homicidio) y del lado del acompañante Leonel M., quien habría realizado el disparo que mató a Campos. Por lo cual agravaremos la acusación", dijo Spelta.

Sin armas

El fiscal relató que los amigos de Medina y Campos indicaron que nunca les vieron armas. "Yo estuve sentado en el asiento del acompañante, manejaba David. En un momento me pidieron que cambiara la música de mierda que escuchábamos. Revisé la guantera buscando algún CD que me gustara, pero no vi ningún arma", declaró uno de los muchachos ante el fiscal. También resaltó que Medina era temeroso de las armas. Que habían estado con dos chicas en un boliche de calle Pellegrini y que el amanecer los sorprendió visitando amigos.

Después Spelta refrescó testimonios de policías que llegaron en apoyo al operativo. Todos dijeron haber escuchado dos secuencias de disparos y que "un oficial mayor" los sacó del lugar ordenándoles que cortaran las calles. Los que pudieron acercarse al vehículo escucharon que "Alejandro B. gritaba que el operativo era de él"; que el oficial a cargo del procedimiento era Palomo (Hugo Daniel B.); y que Alejandro B. estaba "descontrolado".

"El oficial mayor que sacaba del lugar a los policías que llegaban en apoyo" está a un paso del retiro y declaró que "no le pareció que se tratara de un enfrentamiento". Después declaróque se retiró del lugar "porque no le gustó como venía la mano con el operativo". Spelta relató que el viejo policía lloró al dar testimonio.