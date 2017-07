Terés advierte sobre "la violencia que enfrentan las escuelas y los centros de salud"

la muerte de un muchacho frente a la escuela Lola Mora, en Sanguinetti al 5600 . Además brindó un panorama de la situación que se vive en otras zonas de la ciudad que están atravesadas por la problemática de la violencia. El secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, se refirió hoy al violento hecho de anoche que culminó con. Además brindó un panorama de la situación que se vive en otras zonas de la ciudad que están atravesadas por la problemática de la violencia.





En declaraciones al programa "Zysman 830", el representante de los docentes de escuelas públicas del departamento Rosario sostuvo: "Hay graves problemas para todos los trabajadores públicos, fundamentalmente hablo de escuelas y de centros de salud. Hay situaciones o hechos de violencia que ponen en riesgo nuestro trabajo".





lolamora.jpg El violento hecho ocurrió frente a la escuela Lola Mora. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.







Con el telón de fondo de lo ocurrido anoche en la escuela Lola Mora, Terés mencionó una situación compleja registrada en barrio Las Flores. "Ayer, en una de las escuelas de la zona tuvieron dificultad para salir a la tarde después que se habían ido las docentes. Tuvieron problemas para salir porque había situaciones de violencia y de riesgo en el barrio. Hoy habrá na reunión de la mesa barrial y de las escuelas para ver cómo abordar este problema".





escuela3.jpg



"Dicen que en Las Flores hay cinco patrulleros y sin embargo pasan esas cosas. No soy especialista en seguridad. Pero puedo hacerme preguntas como dirigente sindical de docentes que van a a trabajar a muchas zonas en situaciones de riesgo. Lo que se ve es la pérdida de control sobre el territorio o por lo menos el no control del territorio. Si dicen que hay muchos móviles y patrulleros, y sin embargo se siguen sucediendo hechos de violencia", remarcó.





"La saturación de fuerzas de seguridad no conduce a nada y no resuelva nada. ¿Cuáles son las políticas sociales que van a resolver desde integral la problemática de los jóvenes?. Como ganar la batalla contra el narcotráfico. Esa batalla se gana con políticas sociales, política de empleo, culturales, de recreación. A esos barrios hay que tratar de reconstruirlos para que sean lindos, los mejores, habitables, para hacer otras cosas que no tengan que ver con el delito", remarcó Terés.