Silberstein: "El juicio a Los Monos evidencia que en Santa Fe no hay impunidad"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, indicó esta mañana que la postergación del inicio del juicio a la banda de Los Monos tiene que ver "con que el proceso se pueda realizar en condiciones".

En declaraciones a la prensa esta mañana, Silberstein fue consultado sobre si estaban dadas las condiciones de seguridad en el Nuevo Centro de Justicia Penal y al respecto señaló que "sí, van a quedar alojados allí y están garantizadas las condiciones de seguridad. La postergación y todo este tipo de dilaciones tienen que ver con que el proceso se pueda realizar en condiciones. Y para que los imputados tengan todas las garantías de defensa. Son muchos los testigos que tienen que declarar. Y también dar las garantías de seguridad para que el proceso se pueda desarrollar.

El ministro de Justicia amplió que "esta es una experiencia importante porque pone en evidencia que en la provincia de Santa Fe no hay impunidad. Tanto que se hablaba de la causa de Los Monos. Aquí está buena parte de esta organización criminal, varios de ellos están presos y van a ser juzgados rápidamente, ya que desde su detención hasta ahora no ha pasado tanto tiempo. No es lo lo que ocurre en otro sistema, donde hay procesos que a lo mejor duran décadas".

Sobre la posibilidad de que se requiera mayor seguridad para los jueces, Silberstein indicó que "en principio, si los jueces y los fiscales lo requieren, la provincia está en condiciones de darles seguridad adicional".