Se suspendió nuevamente la audiencia imputativa al jefe de Policía de Rafaela

La audiencia imputativa programada para esta tarde en la cual iba a ser acusado el jefe de la UnidadRegional V de la policía santafesina, Adrián Rodríguez, fue suspendida sorpresivamente una vez más porque el oficial "no está en condiciones físicas ni psicológicas de presentarse a tal instancia", según lo dicho por su abogado defensor Romeo Díaz Duarte en la antesala de una oficina del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe.De esta manera, el trámite volvió a postergarse por segunda vez en 24 horas y hasta esta noche no se sabía cuándo se iba a realizar ya que al estar el jefe policial en estado de libertad no hay plazos legales establecidos para su concreción.El oficial Rodríguez, titular de la Jefatura del departamento Castellanos, fue apresado el lunes pasado en el marco de una investigación que llevan adelante los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo cometido cuando estuvo al frente de la Unidad Regional I, en el departamento La Capital. Tras el arresto allanaron su despacho y su vivienda de la ciudad de Santo Tomé en busca de pruebas.Tras la detención, se anunció que el miércoles se realizaría la audiencia imputativa contra el comisario mayor, aunque llamativamente pocas horas antes de que la misma se concrete Rodríguez recuperó la libertad por disposición del Fiscal Regional Carlos Arietti, quien no dio explicación alguna acerca de su decisión aunque manifestó que continúe la investigación con el funcionario en libertad. Sólo se supo por medio de agentes de prensa de la Fiscalía que la audiencia pasaba a esta tarde, pero hoy el trámite volvió a quedar trunco porque Rodríguez "no está en condiciones físicas ni psicológicas de presentarse a tal instancia", según el abogado.Respecto a la posible imputación que le harían los fiscales a Rodríguez, ésta no sólo sería por cohechopasivo en el manejo irregular de las denominadas horas Ospe (horas extras realizadas por los agentes) sino que se sumarían otros hechos que alcanzarían a sus superiores, con algunos de los cuales habría mantenido conversaciones telefónicas que los comprometerían seriamente.En ese orden, su abogado dijo que "al no realizarse la audiencia no pudimos conocer la materialidadde los hechos que se le atribuyen", y añadió que Rodríguez está a disposición de los fiscales "para que se aclare esta situación", lo que hoy al final no sucedió.