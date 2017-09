Se reinició el juicio a Hugo Tognoli con nuevos rechazos de recusación

"Yo me quedo acá más que nunca". Esa frase, dicha por un juez al que acababan de recusar, motivó un nuevo round entre el tribunal y los defensores de los principales acusados en el juicio que se le sigue al ex jefe de la policía santafesina, Hugo Tognoli, acusado de encubrir a narcos del sur provincial. Los abogados advirtieron esos dichos al repasar la filmación de la audiencia del 23 de agosto y por ese motivo ayer volvieron a recusar al magistrado, medida que hicieron extensiva a Otmar Paulucci. Sin embargo el planteo fue rechazado.

El pleito que se instaló ayer en el juicio federal por narcotráfico a 27 personas se originó cuando los defensores de Tognoli, del sindicado narco Carlos Ascaíni y del comisario Néstor Juan Fernández recusaron al juez suplente Ricardo Moisés Vázquez al entender que actuó con parcialidad en el interrogatorio al ex jefe de la seccional de Villa Cañás, Daniel Bertrán, a quien la Fiscalía luego pidió que se lo investigue por falso testimonio. Entonces el juez se opuso a la recusación, argumentó que intervino al advertir contradicciones en el testigo y sus colegas lo sostuvieron en el estrado.

Los abogados volvieron a la carga ayer y José Luis Vázquez, defensor de Fernández, dijo que al revisar la filmación de aquella jornada se escuchó decir al juez Vázquez: "Yo me quedo acá más que nunca".

Para el abogado, el juez incurrió en "inconducta grave. Es un comentario propio de alguien que hace lo que se le da la gana". Sus colegas José Nanni (por Ascaíni) y Néstor Oroño (por Tognoli) se sumaron y también recusaron al juez Otmar Paulucci por escuchar a su colega sin objetarlo.

Pero al hacer su descargo Vázquez dijo que "el planteo es extemporáneo y debe ser rechazado". También manifestó que "es triste ver que la frase fue sacada de contexto por una estrategia procesal. Dije «me quedo acá más que nunca» para que el tribunal deliberara con independencia".

En tanto Paulucci admitió: "No lo escuché, no lo recuerdo y no entra en ninguna de las causales para recusarme". En ese marco los jueces Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani rechazaron los planteos al entender que "fueron presentados de manera extemporánea" y que las palabras de su colega fueron "malinterpretadas para fundar una nueva recusación".

En tanto, ayer declaró como testigo Norma Castaño, quien denunció a Hugo Tognoli en la causa que terminó condenado el ex jefe de policía a 6 años de prisión en la Justicia Federal de Santa Fe. La mujer volvió a acusar lo por proteger a vendedores de droga y de sostener a policías denunciados por ella cuando asumió como jefe de la ex Drogas Peligrosas.

Ante el tribunal Castaño dijo no tener vínculo de enemistad con Tognoli, lo que fue cuestionado por el defensor Néstor Oroño. Y en respuesta a las preguntas del fiscal Adolfo Villate, la mujer dijo que formó la ONG Madres Solidarias al detectar que su hijo era consumidor de drogas. "Salí a buscar a los vendedores de drogas y me encontré con la corrupción policial", indicó.