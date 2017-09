Saquean depósito de una pañalera y se llevan mercadería por unos $ 170 mil

El depósito de una pañalera de Villa Gobernador Gálvez fue saqueado por delincuentes que se llevaron mercadería —ropa, cochecitos y juguetes, algunos muy costosos— cuyo valor fue estimado en unos 170 mil pesos. El robo fue descubierto ayer a la mañana por la propietaria del comercio, quien calculó que el escruche se debe haber perpetrado alrededor de la 1 de la madrugada.

Además, la víctima sostuvo que según le comentaron vecinos, a esa hora merodeaba por el lugar un auto que al parecer fue visto en otro atraco similar cometido el mes pasado en la misma zona. El hecho fue denunciado en la comisaría 26ª y en principio es investigado por la fiscal de Flagrancia Andrea Vega, quien ordenó las primeras medidas luego de las cuales podría pasar a la Fiscalía de Investigación y Juicio.

Casi vacío

Mundo Nuevo Pañalera es una empresa que tiene un local de venta de artículos para bebés y niños en la avenida San Martín al 2100 de Villa Gobernador Gálvez. A unas pocas cuadras de allí, en Juan B. Justo al 2300, la firma cuenta con un depósito en el que almacena su stock de productos que van desde juguetes hasta ropa y pañales.

Cuando Patricia, titular del negocio, llegó ayer a las 9 de la mañana al depósito se encontró con la mala nueva. "El robo fue aproximadamente a la 1. Cuando llegué me encontré con el depósito casi vacío", recordó la comerciante que dijo estar en el rubro desde hace 18 años y que el robo de ayer fue el primero que sufrió.

Patricia detalló el botín sustraído por los hampones: se llevaron entre diez y quince cochecitos de bebé, una moto a batería (cuyo precio en el mercado oscila entre seis mil y siete mil pesos), varios bultos de pañales, sillas para comer que vienen en caja, triciclos, andadores y al menos ocho scooters.

Ford Fiesta

La mujer comentó que el local no cuenta con alarma ni cámaras de videovigilancia, que al parecer tampoco hay en la zona. Sin embargo, un dato que podría encaminar la pesquisa fue proporcionado por un vecino que dijo haber visto un Ford Fiesta negro merodeando la zona.

"Una vecina —contó Patricia— vio un auto así pero no avisó porque no se dio cuenta de que podrían estar robando. Sin embargo, a través de un grupo de Whatsapp que tenemos entre varios comerciantes de Villa Gobernador Gálvez me enteré de que un coche como ese fue visto en otro robo similar ocurido en agosto pasado y que fue denunciado en la comisaría 26ª, la misma donde yo radiqué la denuncia por este robo".

En ese sentido, la mujer calculó que si fue ese el vehículo utilizado por los maleantes para saquear su depósito, "deben haber hecho como diez viajes para haber podido llevarse todo lo que robaron, si no es imposible".

Medidas

En ese contexto, fuentes de la Fiscalía Regional Rosario señalaron que las primeras medidas ordenadas por la fiscal Vega al personal de la Policía de Investigaciones (PDI) consistieron en levantar rastros y testimonios. Hasta ayer no se había establecido la mecánica del hecho y se estaba investigando cómo y por dónde accedieron al interior del local. Al respecto, una versión policial dio cuenta de un testigo que dijo haber visto a tres hombres entrando y saliendo por la puerta principal del depósito.

Según los voceros judiciales, el monto de lo sustraído se estimó entre 170 y 190 mil pesos en mercadería.