Salomón dijo que aceptaría condena en un juicio abreviado

Mariano Salomón, de 40 años, también participó ayer de la audiencia de apelación. Está en prisión preventiva hace 11 meses por encubrimiento agravado en la causa por los homicidios de Norma y Nahuel César y Marcelo Alomar. Estuvo prófugo tres años "por temor, amenazas y atentados", dijeron sus abogados, José Nanni y Marcelo Piercecchi, hasta que cayó en junio de 2016 en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

Con su madre sentada en primera fila, Salomón siguió atentamente las exposiciones de sus abogados. "Acá hay un afán persecutorio donde todo vale, todo se permite", comenzó Nanni. Y recordó que hay dos comunicaciones entre Machuca y su cliente, donde el primero le dice: "Los dos tosieron". Y Salomón responde: "Bueno". El segundo que alude Nanni es otro donde "Monchi" dice: "Avisale al Cata que buscan un auto negro", y Salomón responde: "Listo".

Para el defensor, "haber recibido información sobre el estado de salud de las víctimas no es indicio de ocultamiento. No hay referencias de personas, no hay favorecimiento". Y sorprendió sobre el final de la audiencia al informarle al juez Carlos Carbone que Salomón le había manifestado su intención de aceptar una condena en juicio abreviado.